Arbeitgeber wollen Uni-Absolventen mit Praxiserfahrung: Webinar klärt auf

Praktische Berufserfahrung mit akademischer Ausbildung ist gefragt. Eine Befragung der DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.) aus 2015 ergab: 53 Prozent der Unternehmen sind zunehmend enttäuscht von den Bachelor-Absolventen der Vollzeit-Universitäten, da sie nur über eine theoretische akademische Ausbildung verfügten. Also sind Berufstätige gefragt, die nebenbei studieren.





Lena Haushofer studiert berufsbegleitend.

(firmenpresse) - Berufstätig einen akademischen Abschluss anstreben? Hier hilft ein berufsbegleitendes Studium weiter: Flexible Zeiteinteilung, E-Learning-Angebote, Fern- und Präsenzstudium in Kombination - genau das bieten die berufsbegleitenden Studiengänge des Studieninstitutes für Kommunikation GmbH, Praxispartner der Technischen Universität Chemnitz education (TUCed), wie das berufsbegleitende Fernstudium Bachelor of Science (B.Sc.) für Event- und Messemanagement, sowie der Master of Business Administration (MBA) Eventmarketing.



Die TU Chemnitz schließt hier mit dem Studieninstitut für Kommunikation als Praxispartner eine Lücke im Bildungsmarkt. Doch wie sieht der Studienalltag neben einer Berufstätigkeit aus? In einem kostenlosen Webinar am 1. Dezember 2016 beantwortet "Nebenbei"-Studentin Lena Haushofer alle Fragen. Auch der Fachbereichsleiter der TU Chemnitz Michael Wenisch wird Rede und Antwort stehen.



Die 25-jährige Lena Haushofer studiert im 4. Semester berufsbegleitend an der TU Chemnitz Bachelor of Science (B.Sc.) Event- und Eventmanagement. Sie ist gelernte Veranstaltungskauffrau (IHK) und arbeitet als Projektreferentin bei der Messe München GmbH im Geschäftsbereich „Neue Technologien“ (Messen electronica & productronica).



Kostenloses Webinar am Donnerstag, 1.12.2016,17 bis 18 Uhr



Themen:

Anforderungen an die Studierenden: Wie sieht der Alltag mit Studium und Job im Event- und Messemanagement aus?

Wie läuft ein berufsbegleitendes Studium ab, wie das Bachelor of Science (B.Sc.) Event- und Eventmanagement?



Zielgruppe: für Einsteiger und Erfahrene, die sich neben dem Beruf mit einem Studium weiter qualifizieren möchten



Speaker: Lena Haushofer (Studentin im 4. Semester, Projektreferentin Messe München), Michael Wenisch (Fachbereichsleiter TU Chemnitz), Michael Hosang (Geschäftsführung Studieninstitut für Kommunikation).



Gebühren: Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Nach der Registrierung erhalten Interessenten die Zugangsdaten zum Webinar.





http://www.studieninstitut.de/webinar



Über das Studieninstitut für Kommunikation:

Das Studieninstitut für Kommunikation ist Spezialist für praxisorientierte Weiterbildungen und Inhouse-Schulungen mit Fokus auf Event- und Messemanagement, Public Relations sowie Marketing und Kommunikation. Seit 1998 bietet das Studieninstitut neben wirtschaftsnahen Alternativen zu klassischer Ausbildung und Studium mit Basis- und Fortgeschrittenenkursen sowie IHK-Qualifizierungen ein breites Spektrum an Bildungsmöglichkeiten.



