Joachim Löw: "Weihnachten feiere ich mit meiner Frau."

(ots) - Joachim Löw (54) wird trotz der Trennung von

seiner Frau Daniela an den Feiertagen in Freiburg sein. "Weihnachten

feiere ich mit meiner Frau", sagt der Bundestrainer in GALA (Ausgabe

48/16, ab morgen im Handel).



Löw, der eine Zweitwohnung in Berlin hat, fügt hinzu: "Ich mag

Berlin, ich habe hier viele Freunde und vor allem viele Termine. Ich

wohne auch weiterhin in Freiburg. Ich mag den Mix zwischen beiden

Städten."



Datum: 23.11.2016 - 10:45

