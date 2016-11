Künstlerausgabe 2016: Isa Genzken verleiht der WELT eine besondere Optik

(ots) - Zum mittlerweile siebten Mal erscheint am 24.

November 2016 eine durch einen hochkarätigen internationalen Künstler

gestaltete Ausgabe der WELT. Isa Genzken, bekannt für ihre

Skulpturen, Collagen und Installationen, wird der

WELT-Künstlerausgabe 2016 eine einzigartige Optik verleihen und sie

mit eigenen Beiträgen prägen. Dazu gehören eine Serie von Collagen,

die auch Selbstporträts umfassen, sowie Abbildungen eines neuen

Skulpturenzyklus, der erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Im Feuilleton findet sich zudem ein umfangreiches Portrait der

Künstlerin.



Die in Berlin lebende Isa Genzken gilt als eine der

einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Ihre Arbeiten haben

eine jüngere Künstlergeneration nachhaltig geprägt und wurden in

großen Einzelausstellungen, wie zuletzt im New Yorker Museum of

Modern Art, im Stedelijk Amsterdam oder im Berliner

Martin-Gropius-Bau gezeigt. Die 1948 geborene Künstlerin hat

Deutschland 2007 auf der Biennale von Venedig vertreten, war

Teilnehmerin der Biennale 2015 und erhielt zahlreiche internationale

Preisen und Auszeichnungen.



Ulf Poschardt, Chefredakteur WeltN24: "Dass wir in der

WELT-Künstlerausgabe 2016 eine eigens für diesen Zweck entwickelte

Werkgruppe von Isa Genzken zeigen können, freut uns sehr. Unseren

Leserinnen und Lesern bieten sich damit wieder einmal exklusive

Perspektiven auf die Arbeiten eines internationalen Kunst-Stars - und

ein weiterer Höhepunkt in der Tradition der WELT-Künstlerausgaben."



Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz gestaltete 2010 erstmals

eine WELT-Künstlerausgabe. Es folgten die Malerkollegen Ellsworth

Kelly (2011), Gerhard Richter (2012), Neo Rauch (2013) und Julian

Schnabel (2015) sowie die Fotokünstlerin Cindy Sherman (2014).

Organisiert wird die Reihe der WELT-Künstlerausgaben von Cornelius

Tittel, Creative Director der WELT und Chefredakteur des



Kunstmagazins BLAU.







