SIO stellt ein neues Farbsystem zur Holzschutz

(firmenpresse) - VIRENHEIM, 23. November 2016. Der Hersteller von hochwertigen Mineralfarben, die SIO Farben GmbH aus Viernheim, hat das Siolio-System für die Behandlung von Hölzern vorgestellt. Damit wird die Produktpalette für die Denkmalpflege und den ökologischen, nachhaltigen Holzbau eindrucksvoll erweitert. Der Geschäftsführer von SIO Farben Dr. Herbert Holzer begründet die erweiterte Produktpalette: "Nach dem sehr guten Markterfolg unserer Mineralfarben haben viele Kunden Holzschutzfarben bei uns nachgefragt. Diesem Kundenwunsch sind wir mit den Siolio-System gerne nachgekommen. Unsere Kunden erhalten jetzt Mineralfarben und Holzschutz aus einer Hand".

Das Siolio-System schützt und veredelt Hölzer im Außen- und Innenbereich. Die Anforderungen an die Produkteigenschaften sind unterschiedlich. Um bestmögliche Produkteigenschaften zu erhalten setzen wir verschiedene Bindemittelsysteme ein. Das Siolio-System schützt und veredelt Hölzer jeder Art.

- Siolio Leinöl-Farbe für begrenzt- und nicht maßhaltige Hölzer im Außenbereich

- Siolio Leinöl-Grundierung zur Vorbehandlung und Konsistenzeinstellung im Außenbereich

- Siolio Schutzlasur zur Vermeidung von Pilzbefall bei ungünstigem Mikroklima

- Siolio Safloröl-Farbe für maßhaltige Hölzer im Innenbereich

- Siolio Safloröl-Grundierung zur Vorbehandlung und Konsistenzeinstellung im Innenbereich

Siolio Leinöl-Farbe für Außen mit exzellente Eigenschaften.

Siolio Leinölfarbe besteht aus hochwertigem kalt gepresstem Leinöl, das frei von aromatischen Zusätzen und Bioziden ist. Leinöl ist ein jahrhundertealtes Naturprodukt von hoher Qualität. Leinöl ist sowohl ein natürliches Konservierungsmittel für Holz als auch ein Bindemittel zur Herstellung von Farben. Siolio veredelt Holzuntergründe in unterschiedlichster Form und Funktion. Siolio wird in der Denkmalpflege zur authentischen Instandhaltung von historischen Holzbauteilen und im modernen, ökologischen Holzbau eingesetzt. Das Anwendungsgebiet reicht von Fachwerkbauten, Balkonen, Decken- und Wandflächen über Dachuntersichten, Zäune bis hin zu Holzhäusern und -schindeln.

Siolio Safloröl-Farbe für Innen mit exzellente Eigenschaften.

Für maßhaltige Hölzer und zur Gewährleistung der Blockfestigkeit haben wir Siolio Safloröl-Farbe entwickelt. Das Bindemittel der Saflor-Ölfarbe ist ein Pflanzenöl, das aus den Samen der Färberdistel gewonnen wird. Die kaum zur Vergilbung neigende Farbe ist - im Gegensatz zu Leinöl - bestens für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Ein atmungsaktiver Schutz, intensive Farben und samtig matte Oberflächen erzeugen ein gesundes Wohlfühlklima. Selbstverständlich sind diese Farben frei von Bioziden.

Siolio - Holzschutz und -veredelung mit System. Die Vorteile auf einen Blick:

- Perfekt ökologisch

- Beste Werterhaltung

- Farbstabil und dekorativ

- Geruchsneutral

- Leicht zu verarbeiten





Die SIO Farben GmbH in Viernheim entwickelt, produziert und vertreibt Mineralfarben, Fixative und Ergänzungsprodukte. Neu im Programm sind die Holzschutz-Produkte des Siolio-Systems. Unsere Mitarbeiter rekrutieren sich zum Großteil vom Silinwerk van Baerle & Co. GmbH in Gernsheim, einem der ältesten Mineralfarbenhersteller Deutschlands, der Mitte 2014 geschlossen wurde. Das SIO Team verfügt daher über langjähriges Know-how zur Entwicklung und Fertigung von Mineralfarben - weitergegeben und weiterentwickelt von Generation zu Generation. Mit einer modernen gravimetrischen Tönungsanlage in Verbindung mit einem neuen Farbmetriksystem fertigt SIO Werktönungen höchster Präzision. Für jeden von SIO-Kunden bestellten Farbton wird ein Referenzmuster erstellt und archiviert, so dass problemlos auch nach Jahren auf den Originalton zurückgegriffen werden kann. Bei den Werktönungen verwendet SIO ausschließlich anorganische, lichtechte Pigmente.

