JURAcon in München: Die Karriere-Messe für Juristen

Am 29. November in der BMW Welt in München — Gesprächstermine mit Kanzleien und Unternehmen vorab online vereinbaren — kostenlose Bus-Shuttles von bayerischen Hochschulstandorten zur Messe.

(firmenpresse) - Frankfurt, 23. November 2016. Angehenden Juristen bietet sich nach Abschluss des Studiums ein breites Betätigungsfeld, etwa als Staats- oder Rechtsanwalt, Richter oder Unternehmensjurist. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Konkrete Gespräche mit Kanzleien und Unternehmen können helfen, Vorstellungen von der eigenen beruflichen Zukunft zu präzisieren. Die JURAcon München bietet Studierenden, Referendaren und Volljuristen am 29. November 2016 in der BMW Welt genau dies: Von 10 bis 16 Uhr geben dort über 30 namhafte Kanzleien und Unternehmen, zum Beispiel Linklaters, Graf von Westphalen, P+P Pöllath + Partners, die Landeshauptstadt München, die Daimler AG oder die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Auskünfte zu Praktika, Referendariaten und Festanstellungen.



Interessierte Bewerber können sich über das Karriere-Portal der IQB einen persönlichen Termin mit den Arbeitgebern ihrer Wahl sichern. Sie erstellen dafür ein Kurzprofil und bewerben sich unter: www.iqb.de/karriereportal.



Darüber hinaus stellt die IQB für die Anreise aus verschiedenen Regionen Süddeutschlands kostenfreie Bus-Shuttles zur JURAcon in der BMW Welt München bereit. Anmeldungen dafür erfolgen unter: www.juracon.de/busshuttle.



„Wir führen die JURAcon Veranstaltungen schon seit 1999 bundesweit durch. Sie werden sowohl von Seiten der Bewerber als auch von Unternehmen und Kanzleien beständig genutzt. Der direkte und persönliche Kontakt hat sich bewährt. Beim ersten Treffen direkt einen persönlichen Eindruck hinterlassen zu können, bietet immense Vorteile gegenüber dem klassischen Bewerbungsprozess“, sagt Susanne Glück, Geschäftsführerin der IQB Career Services GmbH.





Die IQB Career Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1996 gegründet und ist heute einer der führenden Recruiting-Dienstleister für Akademikerinnen und Akademiker in Deutschland. Sie veranstaltet jedes Jahr rund 30 Karrieremessen und bietet damit Studierenden, Absolventen und Unternehmen eine Plattform zum persönlichen Kennenlernen und Netzwerken. Neben branchenübergreifenden Firmenkontaktmessen, die direkt auf dem Campus der Partnerhochschulen stattfinden, organisiert die IQB auch spezifische Karrieremessen für Juristen (JURAcon), Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure (JOBcon) in verschiedenen deutschen Städten.

Mehr auf www.iqb.de.



