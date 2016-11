Motoryacht "Schulz 37" feiert weltweite Premiere auf Boot & Fun Berlin

Yachtcharter Schulz liefert pünktlich zur kommenden Wassersportsaison 2017 ein brandneues Modell aus der Nauticvision Yachtmanufaktur.

Schulz37 Motoryacht

(firmenpresse) - Mit purem Luxus und erstklassiger Technik bietet die "Schulz 37" bis zu vier Personen reichlich Platz. Auf der Mecklenburgischen Seenplatte ist das Boot von der Station Waren aus ohne Bootsführerschein (nur mit Charterschein) fahrbar.

Die nächste Urlaubssaison kommt bestimmt. Viele träumen schon seit Jahren von einem Wasserurlaub mit Familie und Freunden, scheuen sich aber davor, weil sie glauben, dass dafür ein Bootsführerschein notwendig ist. Mit der Schulz 37 ist der Urlaub auf dem Wasser auch für Freizeitskipper ohne Bootsführerschein möglich. Bug- und Heckstrahlruder besitzen eine besondere Leistungsstärke und ermöglichen auch Freizeitskippern sichere Manöver selbst auf engstem Raum. Hierzu ist lediglich eine 2-3 stündige Einweisung in Theorie und Praxis notwendig. Anschließend versprechen sowohl die erstklassige Bootsausstattung, als auch die technischen Finessen einen unvergesslichen Urlaub auf dem Wasser. Das bequeme Achterdeck bietet nicht nur jede Menge Platz, sondern auch ein Verdeck, das es ermöglicht bei jedem Wetter in der gemütlichen Sitzgruppe gemeinsam zu Essen oder einfach nur zusammenzusitzen. Von hier aus lässt sich auch ganz schnell über eine Wendeltreppe die bootseigene Badeplattform erreichen. Auch das leibliche Wohl ist dank praktischer Pantry mit 100 Liter Kühlschrank und Herd gesichert. Für höchsten Komfort sorgt ein Salon mit geräumiger L-förmige Sitzbank und ausklappbaren Tisch sowie das Bett in der vorderen Kabine, dass sich längsschiffs auf nur 50 cm Höhe befindet. Passend dazu bietet die Ausstattung des Charterbootes auch erstklassige Unterhaltung in Form von SAT-TV, DVD sowie CD-USB-Radio. Separate Dusche und Toilette in der Eingangskabine sowie in der vorderen Kabine lassen auch in Sachen Körperpflege keine Wünsche offen. Für wohlige Wärme an kühleren Tagen sorgt zusätzlich eine 2 kW Heizung unter dem Verdeck.

Dieses Boot kann auf der Boot & Fun in Berlin vom 24.11. - 27.11.2016 in Halle 3.2 am Stand 206 besichtigt werden.







Yachtcharter Schulz vermietet auf 5 Revieren Hausboote und Motoryachten für 2 bis12 Personen.

Teilweise können die Schiffe ohne Führerschein gesteuert werden.



Bootsurlaub.de

An der Reeck 17, 17192 Waren

Datum: 23.11.2016 - 13:40

Firma: Bootsurlaub.de

Ansprechpartner: Steffen Schulz

Stadt: Waren

Telefon: 03991-121415



