Florian Vogel vom Schloss Hohenkammer bekommt vom Gault & Millau auf Anhieb 15 Punkte

Florian Vogel freut sichüber die Anerkennung vom Gault& Millau (Bildquelle: Schloss Hohenkammer)

(firmenpresse) - Hohenkammer, November 2016 - Florian Vogel, Küchenchef im Camers Schlossrestaurant im Schloss Hohenkammer, hat es mit seinem Können und Talent möglich gemacht: Die Tester vom Gault & Millau haben ihn aus dem Stand mit hervorragenden 15 Punkten belohnt. Die Hotel- und Restaurantkritiker waren vor allem von seinem Poltinger Lamm serviert in einem Tofuburger begeistert. Seine "inspirierte Küche" wurde von der Jury besonders gelobt.

Seit mehr als anderthalb Jahren kocht Florian Vogel bereits mit großem Erfolg im "Camers". Der 35-jährige Wilhelmshavener hat sich mittlerweile gut im Schloss Hohenkammer eingelebt. Florian Vogel: "Mit meiner Küche möchte ich die entdeckungsfreudige Jugend, sowie den traditionellen Gourmet ansprechen - mit dem Ziel, die Gäste glücklich und zufrieden zu wissen. Dass ich aus dem Stand heraus mit 15 Punkten vom Gault & Millau bewertet worden bin, macht mich glücklich und stolz und bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Florian Vogel schickt seine Gäste mit filigranen, technisch aufwendigen und geschmacklich ausgereiften kleinen "Kunstwerken" auf eine kulinarische Reise und bietet hohe Küche, kreativ und überra-schend - im feinen Wechselspiel zum Ambiente.

Frisch, saisongemäß und qualitativ auf höchstem Niveau ist der Anspruch vom Küchenchef an die verwendeten Produkte. Was aber nicht bedeutet, dass ausschließlich Edelprodukte verwendet werden. Nach wie vor ist das Ziel, möglichst viele Produkte aus der eigenen Bio-Landwirtschaft vom Gut Eichethof zu verwenden. Hier werden fast die gesamten Lebensmittel nach Naturlandrichtlinien "hergestellt", denn die Philosophie von Schloss Hohenkammer, zu dem das Gut Eichethof gehört, steht ganz klar im Fokus der Ökologie, Autonomie, Nachhaltigkeit und im Streben nach hoher Qualität. Auf rund 300 Hektar Fläche (dazu kommen noch 500 Hektar Forstfläche) werden verschiedene Feldfrüchte, Kräuter und Obst angebaut. Und auch das Fleisch von Rindern, Schweinen, Hühnern und Wild kommt vom Eichethof bzw. aus den drei angeschlossenen Jagdrevieren.

Das Schlossrestaurant "Camers" hat ein wunderbares Ambiente: Über die Zugbrücke geht es quer über den imponierenden Schlosshof, geradewegs in den wunderschönen Gewölberaum des "Camers". Das historische Wasserschloss aus dem 17. Jahrhundert bildet den perfekten Rahmen für eine festliche Kulisse.

Die Freude über die hervorragende Bewertung vom Gault & Millau ist groß beim gesamten Team. Martin Kirsch, Geschäftsführer von Schloss Hohenkammer: "Gerade erst durften wir uns über die Goldmedaille von Sandra Hofer als beste Jungköchin Deutschlands freuen (sie wurde unter der Leitung von Florian Vogel im "Camers Schlossrestaurant" ausgebildet) und nun die fantastische Bewertung für Florian Vogel im Gault& Millau. Wir sind sehr stolz."

Bayern hat aus Sicht des Gault&Millau nach wie vor die meisten Spitzenköche. Von den 36 herausragenden Köchen, die 18 bis 19,5 Punkte im Restaurantführer bekommen, stehen sieben im Freistaat am Herd - mehr als in jedem anderen Bundesland. Hohenkammer liegt im Dreieck genau zwischen den Landkreisen Freising, Dachau und Pfaffenhofen an der Ilm. Mit den 15 Punkten ist das "Camers" damit das am besten bewertete Restaurant im kulinarischen Dreieck nördlich von München.

Auf den weiteren Plätzen folgen Rheinland-Pfalz (sechs Köche der Spitzengruppe) und fünf in Berlin.

Schloss Hohenkammer

Schloss Hohenkammer, 35 Kilometer von München entfernt, beherbergt mit dem angeschlossenen modernen Hotel und seinen Nebengebäuden insgesamt 164 Zimmer und 33 Tagungsräume für bis zu 180 Personen und drei Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen und ist in seiner Art und Verwendung absolut einzigartig. Zur Verfügung stehen den Gästen auch ein Wellnessbereich und verschiedene gastronomische Angebote, wie z. B. das gutbürgerliche Restaurant "Alte Galerie", das Gutshof-Restaurant für die Seminar- und Tagungsteilnehmer, der Biergarten, das Bierstüberl "Haslangkeller" und die Hotelbar. Kulinarisches Highlight ist das Gourmet-Restaurant "Camers Schlossrestraurant", das erst im letzten Jahr in das historische Wasserschloss umgezogen ist. Das Restaurant steht unter der Leitung von Florian Vogel. In allen Restaurants werden fast ausschließlich Bioprodukte in hoher Qualität verarbeitet und der Großteil davon stammt sogar aus eigener Erzeugung vom dazugehörigen Gut Eichethof.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schlosshohenkammer.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die landschaftlich schön gelegene weitläufige Schlossanlage, direkt am Fluss Glonn, liegt in Hohenkammer, nur 35 km von München entfernt und ist hervorragend an die Autobahn und den Flughafen München angebunden. Schloss Hohenkammer bietet 33 Tagungsräume für bis zu 180 Personen und drei Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen. Das gastronomische Angebot ist vielseitig und aufgrund der Herkunft der verwendeten Lebensmittel auch von ganz besonderer Qualität. Das Gourmetrestaurant Camers, unter der Leitung von Florian Vogel, das Kasinorestaurant mit 220 Plätzen und die gutbürgerliche Stube verwenden ausschließlich Lebensmittel aus der eigenen biologischen Landwirtschaft (Gut Eichethof) sowie von regionalen Bio-Partnern. Außerdem bietet das Tagungszentrum eine Bar und einen großen Biergarten. Außergewöhnlich ist auch der Wellnessbereich, der aus verschiedenen Saunen und einem Ruhraum besteht. Die puristische Innenarchitektur und die gewählten Farben, Formen und Materialien schenken Ruhe und Geborgenheit.

Insgesamt sind die Schlossanlage und der neue direkt gegenüber dem historischen Wasserschloss gelegene Hotelkomplex eine architektonische Augenweide. Hier verbinden sich Tradition und Moderne auf sehr gelungene Weise. Ein idealer Ort zum Tagen!

Weitere Infos auch unter: www.schlosshohenkammer.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Schloss Hohenkammer

PresseKontakt / Agentur:

PR Office

Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40

32805 Horn-Bad Meinberg

bettina.teichmann(at)pr-office.info

05234 /2990

pr-office.info



Datum: 23.11.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1428121

Anzahl Zeichen: 4537

Kontakt-Informationen:

Firma: Schloss Hohenkammer

Ansprechpartner: Martin Kirsch

Stadt: Hohenkammer

Telefon: +49 (0) 8137-934 364





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung