Fahrzeugvollverklebung inkl. Design aus dem Hause deutscher-digitaldrucker.de

(firmenpresse) - Kartoffellocken in Perfektion ...



Unser Job war es aus einem weißen Fahrzeug ein Unikat zu zaubern ...



Untergrund vollflächig in Anthrazit und die Applikationen in Mega pink - das Logo kam auch von unserer Designerin im Hause.

Wir haben die Möglichkeit, allles mit geraden Flächen teilweise oder komplett in Folie einzupacken. Verschiedene Designs und Folienfarben stehen zur Verfügung: glänzend, matt oder metallic bis hin zur Flip- Flop und Carbonfolie sind alle Farben möglich. Individuelle 4 farbige vollflächig bedruckte Folien verleihen Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Ausdruck.



Die Vorteile

Kostengünstig und wirtschaftlich

Rückstandslos ablösbar

Schützt den Original-Lack des Fahrzeuges

Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen

Waschanlagenfest

Versicherungstechnisch anerkannt



Die Rückrüstungen werden gesondert berechnet. Nach der Rückrüstung sieht der Lack wieder aus wie neu.



Materialien

Gegossen

Kalandriert

UV Laminate



Anwendungen

Fahrzeugbeschriftung

Flottenfahrzeuge

Verkaufsmobile

Möbelfronten, Türen, Fenster

Busse, LKW, Schiffe

Lackschutzflächen

Flottenverklebung:

Nach ....



farblichen Abstimmungen

Materialüberzeugung

Der Mehrwert zum Schutz des Objektes durch Folierungen

Werterhaltung Analyse



Und die wirtschaftlichen positiven Darstellungen



Hat sich unser Kunde dafür entschieden ihren zukünftigen Fahrzeug Park durch die Firma deutscher-digitaldrucker im passenden rot folieren zu lassen.



Hierbei spielt der Farbton vom Ausgangsfahrzeug keine Rolle und kann so gewählt werden, dass dieser nach der Leasing Laufzeit den besten erneuten Wiederverkauf garantiert.



Auch ein absoluter Zugewinn für das Autohaus - welches mit Fahrzeugen in diesem großen Umfang handelt.





Die Folierungsmassnahmen wurden direkt im Hause des Kundes ausgeführt mit einer unschlagbaren Gastfreundlichkeit unseren Monteuren gegenüber. Herzlichsten Dank an unseren Kunden und ihren Mitarbeitern dafür.



Die Flottenfolierung findet im absolut abgestimmten Workflow statt.



Monteure für die sachgemäße Demontage von Lichtern und Griffen.

Mitarbeiter für die reinliche Vorbereitung der Fahrzeuge

Folien Zuschnitt und Materialvorbereitung



Montage und fachgerechte Anbringung der Folien



Ein Team - ein Erfolg



Deutscher-digitaldrucker

Ihr Spezialist für Objektfolierungen







deutscher-digitaldrucker.de® bietet als professionelle Offset- & Digitaldruckerei seit über 20 Jahren die Herstellung von Präsentationssystemen und digital gedruckten Präsentationsflächen. Mit unserer modernen Druckmaschinenausstattung erstellen wir auf einer Produktionsfläche von über 1.000 qm individuelle Printlösungen für unsere Kunden. Unsere vielseitige Produktpalette finden Sie auf unserem Online Druckerei Shop.



deutscher-digitaldrucker.de®

Simoniusstraße 40, 88239 Wangen im Allgäu

