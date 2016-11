LaNature Saunaserie: Wellness und pure Entspannung in den kalten Wintermonaten

Oestrich-Winkel, November 2016 – Sauna hat in den nordischen Ländern eine lange Tradition. Die Finnen beispielsweise schwören auf die körperreinigende, immunsystemstärkende und entspannende Wirkung des Saunierens. Auch bei Deutschen ist die Sauna äußerst beliebt, wenn es draußen kälter wird. Mit den hautpflegenden Saunaprodukten von LaNature wird jeder Saunabesuch zum unvergesslichen Entspannungs- und Verwöhnerlebnis.

(FOTO: LaNature) Entspannung pur mit der neuen Saunaserie von LaNature

(firmenpresse) - Höhepunkt eines jeden Saunagangs ist natürlich der Aufguss. Die LaNature Saunaaufgüsse aus 100 % naturreinen ätherischen Ölen sind hierbei besonders hautverträglich. Der extrem frische Saunaaufguss „Eukalyptus Mint“, eine Kombination aus Eukalyptus- und Minzöl, steigert die Konzentrationsfähigkeit und macht die Atemwege frei. Versetzt mit ätherischen Ölen der Edeltanne und Latschenkiefer, holt die Komposition „Finnische Wälder“ nordische Ruhe und Gelassenheit in die eigene Sauna. Die Kreation „Harmony“ duftet nach Wiesenblumen, der besonders zitronig-fruchtige Aufguss „Lemon Fresh“ kühlt und erfrischt den Körper und das harmonisierende Arrangement „Inner Balance“ mit Melissenduft lässt den Alltagsstress vergessen. Mit Orangenduft und würziger Rosmarinnote belebt und fördert die Zusammensetzung „Orange Rosemary“ den Geist. Ideal gegen Anspannung ist der Saunaaufguss „Relax“, ein Arrangement aus Lavendelöl und ätherischen Ölen wie Ylang-Ylang, Rosenholz und Bergamotte. Sein entspannender Duft erinnert an prachtvolle, blau-violette Lavendelfelder der Provence und beschert ein unbeschwertes Urlaubsgefühl. Der vitalisierende Saunaaufguss „Zitrus-Garten“, eine Duftkombination aus sonnengereiften Orangen, Zitronen, Limetten und Grapefruits, verschafft ein Gefühl von Klarheit und Stärke.



Kühlend und zusätzlich schweißtreibend wirkt das LaNature Sauna-Salz mit Minze, das nach dem Aufguss auf die Haut gerieben wird. Es reinigt diese von abgestorbenen Hautzellen und fördert die Durchblutung. Die Haut bleibt so frisch, zart und geschmeidig und der Hautalterung wird gezielt entgegengewirkt.



Das LaNature Sauna-Peeling, das in den Produktvarianten „Energy“ und „Relax“ erhältlich ist, reinigt die Haut beim Saunieren sanft mit Peelingkörpern aus Mandelkernen, belebt und erfrischt sie auf natürliche Weise. Blütenhonig und pflanzliches Glycerin spenden der Haut Feuchtigkeit und machen sie weich und geschmeidig. Das Sauna-Peeling „Energy“ mit einer Komposition aus unterschiedlichen Zitrusfrüchten besitzt eine erfrischende und belebende Wirkung. Beruhigend hingegen wirkt das Sauna-Peeling „Relax“. Die dezent, natürliche Duftkombination aus Lavendel- und Ylang-Ylang-Blüten schafft Entspannung pur und harmonische Balance.





Die Saunaaufgüsse sind auch als Geschenksets erhältlich. Geschenkset 1 umfasst die vier Sauna-Aufgüsse Zitrus-Garten, Finnische Wälder, Harmony und Relax, das Geschenkset 2 die Varianten Lemon Fresh, Orange Rosemary, Inner Balance und Eukalyptus Mint.



Die LaNature Saunaprodukte sind ab sofort im Handel oder auf www.la-nature.de erhältlich.



Unverbindliche Preisempfehlung:

LaNature Sauna Aufguss-Konzentrate, 100 ml, je 10,90 €

in den Duftkompositionen Eukalyptus Mint,

Finnische Wälder, Harmony, Lemon Fresh,

Inner Balance, Orange Rosemary, Relax und

Zitrus-Garten

LaNature Sauna-Geschenkset 1, 15,30 €

mit den vier Sauna-Aufgüssen

Zitrus-Garten, Finnische Wälder,

Harmony und Relax, jeweils 15 ml

LaNature Sauna Geschenkset 2, 15,30 €

mit den vier Sauna-Aufgüssen

Lemon Fresh, Orange Rosemary,

Inner Balance und Eukalyptus Mint,

jeweils 15 ml

LaNature Sauna-Salz, 11,90 €

LaNature Sauna-Peeling, 100 ml,

in den Varianten Energy und Relax, je 11,30 €





Über LaNature

LaNature ist eine Marke des renommierten deutschen Kosmetikunternehmens Wilde Cosmetics GmbH mit Sitz in Oestrich-Winkel (Hessen), das qualitativ hochwertige kosmetische Produkte und Dienstleistungen anbietet. Die Herstellung der Produkte von LaNature erfolgt nachhaltig und umweltschonend, unter Verwendung hochwertiger und natürlicher Ingredienzien. In dem kleinen, urtümlichen Örtchen Grasse im Herzen der Provence werden ihre edlen Duftöle von eigenen Parfümeuren kreiert, bevor sie in ausgewählten südfranzösischen Manufakturen mit weiteren erlesenen Zutaten zu erstklassigen Pflegekompositionen verarbeitet werden. Das Unternehmen hat sich umweltbewusstem Verhalten verschrieben und achtet die natürlichen Ressourcen. LaNature wurde am 1. Juli 2013 von der WildeGroup übernommen und erweitert das Portfolio des von Geschäftsführer Michael Kalow geleiteten Familienunternehmens um ein naturkosmetisches Produktsortiment. Mehr Informationen über die kostenlose WildeGroup-Hotline +49 800 1011539, per E-Mail an lanature(at)wilde-cosmetics.de oder im Internet unter www.la-nature.de.

