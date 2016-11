Einladung zur Pressekonferenz am 25. November:

Greenpeace und netzpolitik.org stellen bislang geheime TiSA-Verhandlungstexte vor /

Dienstleistungs-Abkommen gefährdet Standards im Datenschut

(ots) - Greenpeace und netzpolitik.org stellen bislang

geheime TiSA-Verhandlungstexte vor: Pressekonferenz am Freitag, 25.

November, 10 Uhr, Deutsches Spionagemuseum, Konferenzraum, Leipziger

Platz 9, 10117 Berlin.



Bislang geheime TiSA-Verhandlungspapiere stellt Greenpeace an

diesem Freitag zusammen mit dem Webportal netzpolitik.org vor. Das

Abkommen soll Handelshemmnisse beseitigen, um den Markteintritt für

ausländische Dienstleister zu erleichtern. Die Greenpeace Niederlande

zugespielten Dokumente zeigen: TiSA droht Standards für Datenschutz

aufzuweichen, Software unsicherer zu machen und Konzernen mehr

Einfluss auf geplante Gesetze zu geben. "TiSA will die Privatsphäre

der Menschen den Interessen der Unternehmen opfern", sagt Jürgen

Knirsch, Experte für Handel bei Greenpeace.



Wie droht TiSA den Datenschutz zu schwächen und was bedeutet das

für den Verbraucher? Welchen Einfluss erhalten Unternehmen mit TiSA?

Warum ist das geplante Abkommen eine Gefahr für unsere Sicherheit?

Die Analyse der Dokumente präsentieren Greenpeace und netzpolitik.org

auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Zeitgleich wird Greenpeace

Niederlande die TiSA-Dokumente vollständig im Internet

veröffentlichen (www.tisa-leaks.org). Für Fragen stehen Ihnen zur

Verfügung:



-Jürgen Knirsch, Handelsexperte von Greenpeace



-Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org



-Dr. Alexander Dix, Experte für Datenschutz



Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an mich unter Tel. 0175

3454-113 oder per Email: Constanze.Klinghammer(at)greenpeace.de



Mit freundlichen Grüßen



Constanze Klinghammer



Pressesprecher Greenpeace



Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Greenpeace e.V.

