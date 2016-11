"Hamburg Summit": Deutschland und China weiterhin starke Partner / Handelskammer-Präses Melsheimer fordert Investitionsabkommen

(ots) - Handelskammer-Präses Fritz Horst Melsheimer hat

den siebten "Hamburg Summit: China meets Europe" eröffnet, der am 23.

und 24. November in der Handelskammer Hamburg stattfindet. In seiner

Rede forderte er den Abschluss eines Investitionsabkommens zwischen

der EU und China möglichst bereits im kommenden Jahr, um die

bilateralen Wirtschaftsbeziehungen rasch auf eine solidere rechtliche

Basis zu stellen. Er betonte, die chinesisch-europäischen Beziehungen

stünden aktuell vor großen Herausforderungen: "China muss einen

gewaltigen wirtschaftlichen Transformationsprozessbewältigen, um sein

Wachstum nachhaltiger zu gestalten", so Melsheimer. "Gleichzeitig

verändern auch das schwache Wirtschaftswachstum in vielen

europäischen Ländern und der Brexit die bilateralen Beziehungen." Ein

persönlicher Austausch und offen geführte Diskussionen seien deshalb

besonders wichtig, und der "Hamburg Summit" leiste hierzu seit

mittlerweile zwölf Jahren einen großen Beitrag.



Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder hob in seiner Eröffnungsrede

die Wichtigkeit der deutsch-chinesischen Beziehungen hervor: "In den

letzten vier Jahrzehnten haben China und Deutschland eine

erfolgreiche Partnerschaft aufgebaut", so Schröder. Deutschland sei

weiterhin Chinas wichtigster Partner in Europa und Deutschland habe

sich in den letzten Jahrzehnten für die politische Kooperation mit

der Volksrepublikentschieden. "Kooperation und nicht Konfrontation

sollte die Beziehungen zwischen Ländern prägen - auch wenn sich die

politischen und ökonomischen Systeme unterscheiden", betonte

Schröder. In der heutigen Welt könne kein Land alle Herausforderungen

allein meistern. Aus diesem Grund müsse die strategische

Partnerschaft mit China in allen Bereichen ausgebaut werden - in

Politik und Kultur genauso wie in der Wirtschaft und Gesellschaft.

Nach seiner Rede erhielt Gerhard Schröder, der seit diesem Jahr auch



Honorary Chairman der Konferenz ist, den China-Europe Friendship

Award in Würdigung seiner besonderen Leistungen bei der Pflege der

Beziehungen zu China.



Weitere aktuelle Meldungen, Hintergrundinformationen und

Bildmaterial zum "Hamburg Summit: China meets Europe" 2016 finden Sie

unter www.hamburg-summit.com.







