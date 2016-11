Laguna startet Verkauf des Nanoinfusions-Tafelwassers CBD Naturals



KELOWNA (BRITISH COLUMBIA), 23. November 2016. Laguna Blends Inc. (CSE: LAG; OTC: LAGBF; Frankfurt: LB6A.F) (Laguna oder das Unternehmen), meldet die Markteinführung seines Tafelwassers CBD Naturals in seinem Partnernetzwerk. Laguna vertreibt zurzeit seine Wassermarke CBD Naturals über sein Partnernetzwerk in den USA. CBD Naturals ist ein eigener Markenname, der von Carlsbad Naturals betrieben wird.



Carlsbad Naturals ist ein Marktführer beim Vertrieb und Verkauf von CBD-Wasser. Angesichts seiner einzigartigen Methode, CBDs mittels Nanotechnologie aufzugießen, ist Carlsbad bestrebt, seine Marktführerschaft zu behaupten.



Stuart Gray, CEO von Laguna, sagte: Angesichts des steigenden Bewusstseins und der weltweiten Nachfrage des Marktes nach CBD befindet sich Laguna in einer günstigen Position, um der Marktführer beim Verkauf von CBD-Tafelwasser zu werden. Abgesehen vom aktuellen Umsatzwachstum von Carlsbad kann Laguna den Umsatz über sein bestehendes und expandierendes Partnernetzwerk weiter steigern.



Ray Grimm, President von Laguna, sagte: Die Partnerschaft mit Carlsbad etabliert Laguna als einzigartigen Player in der hart umkämpften Tafelwasserbranche, die Umsätze von mehreren Milliarden Dollar erzielt. Das Doktorenteam, die das Carlsbad-Wasser formuliert hat, richtete dabei sein Hauptaugenmerk auf ein äußerst alkalisches Wasser, das die Vorteile von CBD bietet. Viele sind der Auffassung, dass dies die Weiterentwicklung der Wasserbranche ist, die dank der eigenen Nanotechnologie einzigartige Gesundheitsvorteile bietet. Das CBD-Wasser von Carlsbad liefert Antioxidantien auf zellularer Ebene und sorgt für eine zellulare Hydratation und Energie.



Laguna meldete kürzlich eine Absichtserklärung mit dem CBD-Tafelwasser-Unternehmen Carlsbad Naturals hinsichtlich des Erwerbs einer 60-Prozent-Aktienbeteiligung und exklusiver Lizenzen in Asien und Europa im Rahmen einer Transaktion im Wert von 1,8 Millionen US-Dollar. Laguna wird zunächst eine 19-Prozent-Beteiligung mit einer Option auf den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 41 Prozent erwerben. Laguna und Carlsbad gehen davon aus, das endgültige Abkommen bis 10. Dezember 2016 zu finalisieren. Laguna wird anschließend für 120 Tage ab dem Datum der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens die Option haben, eine zusätzliche Aktienbeteiligung von 41 Prozent an Carlsbad zu erwerben.





Carlsbad ist ein Marktführer beim Vertrieb und Verkauf von nanoverstärktem CBD-Wasser in den USA. Das Unternehmen wendet bei der Integrierung von CBD in seine Formulierung einen eigenen Prozess an. Carlsbad Naturals hat in seinem ersten Geschäftsjahr untestierte Umsätze von über 500.000 US-Dollar erzielt (Stand: 31. August 2016).



Was ist Nano Water?



Nano Water versorgt Sie mit der bestmöglichen Ernährung, indem es direkt Ihre Zellen versorgt. Wir haben ionisierte Nährstoffe (in jener Größe, in der sie in die Zellmembran eindringen können) in Wassermoleküle eingefügt, wo sie eine kleine, flexible Wasseranhäufung in Ionengröße bilden. Dies macht unser Produkt nahezu unmittelbar bioverfügbar, indem es Ihren Zellen ein größeres Nährstoffversorgungssystem bietet.



Nanomaterialien sind kleine Partikel, die in Nanometern, Milliardstel eines Meters, gemessen werden. Aufgrund ihrer unglaublich geringen Größe sind Nanopartikel, die in Nahrungsmitteln eingenommen werden, grundlegend anders und können sich auf fortschrittliche Weise durch den Körper und durch Zellstrukturen bewegen. Nahezu alle Experten im Bereich der Nanotechnologie sind sich einig, dass Materialien im Nanobereich das Potenzial für gesundheitsfördernde Wirkungen aufweisen, die sich von jenen derselben Stoffe unterscheiden, die in größeren Molekülen enthalten sind. Manipulierte Nanomaterialien werden bereits zu herkömmlichen Lebensmitteln, Obst- und Gemüsebeschichtungen, Lebensmittelverpackungsmaterialien, Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika hinzugefügt. Titandioxid wird beispielsweise verwendet, um die Weißheit von Milch, Joghurt und Milchersatzprodukten zu steigern. Nanomaterialien werden auch in Schokolade, Salatdressings, Zerealien, Pasta und anderen Lebensmitteln verwendet.



Sichere und natürliche Zutaten



Die Produkte von CBD Naturals werden aus natürlichen Zutaten hergestellt, die im Allgemeinen als sicher erachtet werden und den Körper mit Nährstoffen versorgen. Jeder Mensch ist in seiner Physiologie und in der Art, wie er Lebensmittel oder Nährstoffe verwendet und darauf regiert, einzigartig. Die Zutaten werden auf biologisch-zellularer Ebene entweder als essenzielle Nährstoffe oder als Vorläuferkomponenten erachtet und liefern das, was eine Zelle benötigt, um effizient zu funktionieren. Keine bundesstaatliche Behörde reguliert die Verwendung von Nanomaterialien in Lebensmitteln und es gibt keine Anforderungen hinsichtlich deren Angabe auf Produktetiketten.



- Liefert Antioxidantien auf zellularer Ebene

- Liefert einen Vitamin- und Mineralschub direkt in Ihre Zellen

- Liefert eine unglaubliche zellulare Hydration und Energie

- Unterstützt Ihr Immunsystem



Maximale Aufnahme von Nährstoffen



Alle Zutaten von CBD Naturals-Produkten werden auf natürliche Weise vom Körper reguliert. Eine übermäßige Nährstoffversorgung wird vermieden. Die benötigten Nährstoffe finden ihren Weg zu den entsprechenden Zellen. Dieser Prozess macht Nährstoffe auf zellularer Ebene äußerst absorptionsfähig und sorgt für einen bahnbrechenden Ansatz auf dem Markt. Kurzum: Wir haben ein neues Transportsystem geschaffen, das gesundheitsfördernde Nährstoffe dorthin leitet, wo sie benötigt werden, um ihre positive Wirkung am besten entfalten zu können. CBD Naturals wurde konzipiert, um die essenziellsten zellularen Nährstoffe in der besten bioverfügbaren Form zu liefern! Die einzigartigen Eigenschaften unserer Produkte heben den Zugang zu Nährstoffen auf eine neue Ebene, die zuvor unerreichbar zu sein schien. Unser Ziel besteht darin, dass jeder von diesen Produkten profitieren kann und die Möglichkeit hat, seine Gesundheit durch die Versorgung seiner Zellen zu verbessern.



Tafelwasser ist im Begriff, in den USA der König der Getränke zu werden. Es scheint, als ob die Amerikaner Tafelwasser lieben. Laut Daten, die kürzlich von Beverage Marketing Inc. (http://www.beveragemarketing.com/ )veröffentlicht wurden, ist die Menge des verkauften Tafelwassers im Jahr 2015 um 7,9 Prozent gestiegen. Bereits im Jahr 2014 war eine Steigerung von sieben Prozent verzeichnet worden.



Die Amerikaner trinken nun beträchtliche Mengen Tafelwasser: Im Jahr 2015 haben wir die entsprechende Menge von 1,7 Milliarden Halbliterflaschen pro Woche gekauft. Das sind mehr als fünf Flaschen Wasser pro Mann, Frau und Kind pro Woche. Eine typische vierköpfige Familie benötigt jede Woche eine dieser eingeschweißten Packungen mit 24 Flaschen Tafelwasser.



Die Umsätze von Tafelwasser sind im Jahr 2015 nahezu drei Mal schneller gestiegen als der gesamte Markt von Erfrischungsgetränken und sind sogar dann gestiegen, als die Umsätze von kohlensäurehaltigem Soda um 1,5 Prozent auf den niedrigsten Pro-Kopf-Verbrauch seit 1985 zurückgegangen sind.



Die Verbrauchsgewohnheiten bei kohlensäurehaltigem Soda und Tafelwasser haben sich seit dem Jahr 2000 erheblich verändert.



Im Jahr 2000 trank jeder Amerikaner 53,7 Gallonen an kohlensäurehaltigem Soda pro Jahr, was 573 Zwölf-Unzen-Kanistern pro Jahr - elf pro Woche - entspricht. Im Jahr 2015 ist der Sodaverbrauch auf 38,9 Gallonen pro Kopf zurückgegangen.



Der Tafelwasserverbrauch hat sich zwischen 2000 und 2015 hingegen von 16,7 auf 36,4 Gallonen pro Kopf mehr als verdoppelt.



Wenn die Umsätze von Tafelwasser weiterhin so wachsen wie in den letzten zwei Jahren und die Umsätze von kohlensäurehaltigem Soda um ein weiteres Prozent zurückgehen, werden die Amerikaner im Jahr 2016 erstmals mehr Tafelwasser als verpacktes Soda gekauft haben.



Über Carlsbad Naturals



Carlsbad Naturals, das von einem Doktorenteam ins Leben gerufen wurde, bietet eine bahnbrechende Wissenschaft, um auf effiziente, natürliche und verantwortungsbewusste Weise Nährstoffe und Hydration zu liefern. Durch die Nutzung der Quantenphysik steigert unsere Nanotechnologie die Oberfläche eines jeden Stoffs, den wir in unser Wasser geben, sodass aus weniger viel mehr gemacht wird.



Das Ziel von Carlsbad Naturals besteht darin, die qualitativ hochwertigsten Produkte für unsere Kunden bereitzustellen. Daher arbeiten wir mit Solar Rain® zusammen, einem Unternehmen aus Kalifornien, das dieselben hohen Standards anwendet - nicht nur bei den Produkten, die sie herstellen, sondern auch bei Ihrem Engagement, durch die Verwendung nachhaltiger und erneuerbarer Energiequellen unseren Planeten zu schützen.



Weitere Informationen über Carlsbad Naturals erhalten Sie unter www.cbdnaturals.com.



Weiter Informationen über Solar Rain erhalten Sie unter www.SolarRainWatery.com.SEHEN SIE DAS VIDEO über das CBD Naturals-Wasser: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=nXSxw3C-jro



Über Laguna Blends Inc.



Laguna Blends ist ein Marktführer beim Vertrieb von Hanf- und CBD-Produkten. Die Wachstumsstrategie von Laguna beinhaltet den Erwerb und die Übernahme von Unternehmen, die Hanfprodukte formulieren oder herstellen. Laguna Blends vermarktet Hanf- und CBD-Produkte über sein B2B-Netzwerk und auf seinem Online-Marktplatz. Laguna beabsichtigt, dem Endverbraucher die qualitativ hochwertigsten Hanf- und CBD-Produkte bereitzustellen, wobei bei vielen seiner Nahrungsmittel- und topischen Hautpflegeprodukten eine eigene Nanotechnologie angewendet wird.



Laguna ist derzeit auf der Suche nach Joint-Venture-Partnern und potentiellen Übernahmeprojekten, um sein Portfolio zu vergrößern. Im Jahr 2017 wird die große internationale Expansionsoffensive in den Zielmärkten Asien und Europa eingeleitet.



FÜR DAS BOARD:

Stuart Gray

Chief Executive Officer



CORPORATE COMMUNICATIONS:

Howe & Bay

Suite 600 - 535 Howe St.

Vancouver BC

V6C 2Z4

1.604.449.5302



Unternehmen:

Laguna Blends

ir(at)lagunablends.com

www.lagunablends.com

https://cbdskincream.com/



Besuchen Sie uns auf Face Book: https://www.facebook.com/LagunaBlends/

Twitter: (at)LagunaBlends



Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seien Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Bei den Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich keinesfalls um Behauptungen in Bezug auf die Gesundheit, und es wurden auch allfällige Behauptungen nicht von der FDA bewertet. Laguna hat nicht die Absicht, mit seinen Produkten und geplanten Produkten Erkrankungen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Kommentare zur Pressemitteilung