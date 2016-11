IDENT X Dienstleister für Research im Personalberatungsumfeld

Personal Research, Spezialisten Suche, Recruiting

ident x

(firmenpresse) - Die Firma `IDENT X Personal Research` bietet Research Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Executive Search, Personalberatung und Headhunting an .

Der Branchenfokus erstreckt sich auf Health Care, Engineering, IT/TK, TAX & Legal sowie Automotive.

Die Positionen die IDENT X für seine Klienten bearbeitet reichen vom technischen Spezialisten bis zum Manager mit Führungsposition.

Bei Suchprojekten wo es einen Engpass im Kandidatenmarkt gibt- sich Kandidaten also nicht initiativ bewerben-kommt der gezielte Einsatz eines Research Projektes zum Einsatz. Auch unter dem Überbegriff ´Direktansprache´ geführt.

´Der Research steht bei einer Spezialisten- oder Manager Suche oft als Suchinstrument an erster Stelle. Gerade im Spezialisten Segment ist es erforderlich auf geeignete Kandidaten aktiv zuzugehen. Die meisten sind nicht aktiv auf der Suche und erwarten oft auch, von einem Personalberater in eine neue Position gebracht zu werden. ´ so Sylvia Gellman, Geschäftsführerin von IDENT X

Nur durch einen strukturierten, genauen Ident und Screening eines Kandidatenmarktes, ist es möglich einen alle in Frage kommenden Kandidaten exakt zu identifizieren und auffindbar zu machen. Viele Kandidaten sind nicht in social networks transparent oder reagieren nicht auf dort gestellte Anfragen.

Der Research folgt immer einer strukturierten Arbeitsweise um den Rekrutierungs Prozeß effektiv und strukturiert für durchzuführen.

Mittels sogenannter ´Coverstories´ die immer telefonisch stattfinden, werden hochsensible Daten über Mitarbeiter und deren Kontaktdetails ermittelt, Hierzu ist eine technisch auf diese Tätigkeit ausgelegte IT und Telekommunikationsanlage nötig. Denn um erfolgreich sein zu können, muss ein Personaldienstleister, egal ob aus dem gehobenen oder mittleren Managementbereich an die rechtlichen Spielregeln halten.

So ist es zum Beispiel verboten mit unterdrückter Rufnummer anzurufen.

Unternehmen reagieren auf Personalberater und Headhunter insgesamt abwehrend.

Durch den Verlust von Mitarbeitern durch ´Headhunter´ entstehen Unternehmen immense Verluste.

Die Erfahrung aus zahlreichen Personalsuche Projekten befähigt IDENT X, sogar sehr schwierig zu findende Kandidaten zu identifizieren und für ein Erstgespräch mit einem Personalberate zu gewinnen. Zudem ermittelt IDENT X im Auftrag seiner Klienten auch Organisationsstrukturen in Unternehmen und Verbänden. Diese Detektivarbeit erfordert ein professionelles Vorgehen mit langjähriger Erfahrung .

IDENT X übernimmt auch die Ausführung einzelner Dienstleistungen des Executive Research Prozesses, beispielsweise die Identifizierung von Kandidaten bestimmter Positionsebenen oder die Recherche von zum Beispiel Handynummern oder Durchwahlen.

Anbei die Kontaktdaten von IDENT X

IDENT X

Research für Personalberater

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

www.ident-x.de

Telefon 030 220 121030





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ident-x.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wir bringen Ihnen mehr.

IDENT X Research Dienstleistungen für Personalberater und Headhunter

Dies ist eine Pressemitteilung von

IDENT X

PresseKontakt / Agentur:

IDENT X

Sylvia Gellman

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

info(at)ident-x.de

030/ 220 121030

www.ident-x.de



Datum: 23.11.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1428140

Anzahl Zeichen: 3261

Kontakt-Informationen:

Firma: IDENT X

Ansprechpartner: Sylvia Gellman

Stadt: Berlin

Telefon: 030/ 220 121030





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung