Nachhaltige Landwirtschaft: neuer Kodex soll Meilenstein setzen

(ots) - Rund 613.000 Euro für Institut für

Tierwissenschaften, DLG e.V., FH Südwestfalen und

Landwirtschaftskammer NRW von DBU - Minister begrüßt Projekt



"Landwirtinnen und Landwirte haben eine große Verantwortung für

die natürlichen Lebensgrundlagen. Hierbei müssen sie zunehmend auf

unterschiedliche Nachhaltigkeitsansprüche aus Gesellschaft, Politik

und Verwaltung sowie von zahlreichen Akteuren der Lebensmittelbranche

reagieren. Was fehlt, ist ein einheitlicher und allgemein

akzeptierter Nachhaltigkeitskodex der Landwirtschaft, der Umwelt-,

Tierschutz-, Wirtschafts- und Sozialstandards gleichermaßen

berücksichtigt", sagte Johannes Remmel, Agrarminister von

Nordrhein-Westfalen, heute in der Rheinischen

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dies soll mit dem nun startenden

Projekt gelingen, bei dem die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in

enger Zusammenarbeit mit dem Bonner Institut für Tierwissenschaften

(ITW) und weiteren Projektpartnern einen Nachhaltigkeitskodex der

Landwirtschaft entwickeln werde. Die DBU fördert das Projekt fachlich

und finanziell mit 612.890 Euro.



Ohne umfassendes Bewertungssystem Nachhaltigkeit nicht möglich



"Um Nachhaltigkeit zu erreichen, ist es erforderlich, die

Produktivität der Böden und die Artenvielfalt dauerhaft zu bewahren

und Umweltbelastungen auf ein unvermeidbares Maß zu beschränken.

Ebenso gilt es, Tiere artgerecht zu halten sowie die ökonomische

Existenzfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sicherzustellen und

damit den in der Landwirtschaft tätigen Menschen gerechte und

zufriedenstellende Lebensbedingungen zu garantieren", erläutere Dr.

Heinrich Bottermann, Generalsekretär der DBU, die umfangreichen

Anforderungen, die eine nachhaltige Landwirtschaft mit sich bringe.

Dies sei ohne ein umfassendes Bewertungssystem nicht möglich. In

engem Schulterschluss mit der Praxis sollen aussagekräftige,



praxistaugliche und in die betriebliche Datenerhebung integrierbare

Nachhaltigkeits-Indikatoren beschrieben und erprobt werden. Auf dem

"dritten Weg" zur nachhaltigen Landwirtschaft



Die Herausforderung für den nun zu formulierenden



Nachhaltigkeitskodex liege darin, alle Akteure mit einzubeziehen.

Denn je vielschichtiger die Ansprüche und je zahlreicher die Partner

seien, desto unterschiedlicher werde auch der Begriff Nachhaltigkeit

wahrgenommen und praktisch umgesetzt. "Ohne ein einheitliches

Leitbild wird die Wirksamkeit verwässert, was letztendlich die

Verbraucher verunsichert. Nur eine breite Anwendung führt zum Erfolg,

die auf Fakten basiert und transparent ist, so dass sie auch von

Verbrauchern verstanden wird", so Bottermann weiter. Er sehe die

Entwicklung eines Nachhaltigkeitskodexes, der alle Akteure an einen

Tisch hole, als ersten Schritt auf dem "dritten Weg einer

nachhaltigen Landwirtschaft". Wie von der DBU vorgeschlagen werden

hierbei die Vorteile sowohl von konventioneller und ökologischer

Landwirtschaft zusammengebracht. Besonders hervorzuheben sei, dass

nun auch Tierschutzindikatoren mit berücksichtigt werden.



Erprobung mit 60 landwirtschaftlichen Betrieben



Prof. Dr. Karl-Heinz Südekum, geschäftsführender Direktor des ITW,

erläuterte die drei Phasen des Projekts: "Das Projekt wird an bereits

bewährte Nachhaltigkeitsstandards anknüpfen. In der ersten Phase geht

es darum, Elemente und Indikatoren einer nachhaltigen Landwirtschaft

in einem breiten Dialog mit Wissenschaftlern und Landwirten zu

entwickeln. In der zweiten Phase soll der Stand der Nachhaltigkeit

auf rund 60 typischen landwirtschaftlichen Betrieben angeschaut

werden. Und das bereits mit den Indikatoren, die in der

vorangegangenen Stufe bestimmt wurden." Mit diesen Daten und

Erfahrungen werde in der dritten Phase der Nachhaltigkeitskodex noch

präziser definiert. Wichtig sei hierbei, dass ein Instrument

entwickelt werde, das in die übliche landwirtschaftliche Arbeit

integriert werden kann, so der Professor. "Innovativ ist, dass die

Anforderungen so beschrieben werden sollen, dass Entwickler und

Anbieter von Branchensoftware die Projektergebnisse direkt anwenden

können. So wird der Kodex auch in andere Sparten und Branchen

übertragbar", so Südekum.



Durch Netzwerk flächendeckender Einsatz



Die Betriebe, auf denen die Nachhaltigkeitsindikatoren erprobt

werden, sollen künftig den Kern eines Netzwerks "Nachhaltige

Landwirtschaft" bilden. Politik, Landwirtschaftskammern, die

beteiligten landwirtschaftlichen Verbände und die Wissenschaft

unterstützten die Betriebe hierbei in ihrer Pionierfunktion. "Mit

diesem Meilenstein bestehen gute Aussichten für den

Nachhaltigkeitskodex, auch in Zukunft auf eine breite Akzeptanz zu

stoßen und flächendeckend eingesetzt zu werden", erklärte Südekum die

Erfolgsaussichten. Für das Erarbeiten der fachlichen Ergebnisse sind

die Projektpartner ITW, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft,

Fachhochschule Südwestfalen und Landwirtschaftskammer NRW zuständig.

Auf breiter Basis werden sie dabei unterstützt von der Hochschule

Rhein-Waal, der Landesvereinigung Ökologischer Landbau

Nordrhein-Westfalen, dem Verband der Landwirtschaftskammern, hier

vertreten durch die Landwirtschaftskammer NRW, dem Rheinischen

Landwirtschafts-Verband und dem Westfälisch-Lippischen

Landwirtschaftsverband.







