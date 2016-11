"Krauses Glück" auf großer Leinwand: Einladung zur Premiere mit Horst Krause am 29. November im Kino Thalia in Potsdam (FOTO)

(ots) -

Am 29. November 2016 erlebt der neue Film "Krauses Glück" seine

Kinopremiere. Hauptakteur ist der beliebte Schauspieler Horst Krause,

der am 18. Dezember 2016 seinen 75. Geburtstag feiert. Nach "Krauses

Fest" (2007), "Krauses Kur" (2009), "Krauses Braut" (2011) und

"Krauses Geheimnis" (2014) hat ihm Regisseur Bernd Böhlich auch für

den fünften Teil der kleinen Reihe das Drehbuch maßgeschneidert.



Die Geschichte: Seit seiner Pensionierung kümmert sich der frühere

Polizeihauptmeister Krause (Horst Krause) mit seiner Schwester Elsa

(Carmen-Maja Antoni) um den Gasthof in Schönhorst. Doch glücklich

macht ihn das alles nicht. Sein Freund Schlunzke (Andreas Schmidt)

hingegen ist voller Tatendrang. Endlich will seine geliebte Ärztin

Ramona bei ihm im frisch renovierten Schloss einziehen. Bürgermeister

Stübner (Boris Aljinovic) hat einen anderen Plan, weil er eine

Familie aus Syrien unterbringen will. Krause hilft dem Freund aus der

Klemme - und bekommt plötzlich jede Menge zu tun. In Schönhorst

prallen völlig unterschiedliche Kulturen aufeinander. Und die

Sprachbarriere scheint nur die geringste Herausforderung zu sein ...



Der Film "Krauses Glück" ist eine Produktion der mafilm GmbH

Berlin im Auftrag von ARD Degeto und rbb. Vor der Fernsehausstrahlung

am Freitag 16. Dezember 2016, um 20.15 Uhr im Ersten, laden wir Sie

herzlich ein zu



Premiere und Fototermin "Krauses Glück" am Dienstag, 29. November

2016, im Kino Thalia, Rudolf-Breitscheid-Straße 50, 14482 Potsdam.



18.45 bis 19.00 Uhr: Horst Krause gibt Autogramme, 19.15 bis 19.25

Uhr: Fototermin (im Foyer), 19.30 Uhr: Filmbeginn.



Zum Fototermin erwarten Sie neben dem Hauptdarsteller u. a. seine

"Filmschwestern" Carmen-Maja Antoni und Angelika Böttiger,

Schauspielerin Julia Stinshoff, Drehbuchautor und Regisseur Bernd

Böhlich sowie Haulan und Yarsan Hushmen, die Jüngsten im



Darstellerensemble. Auskunft über den Film geben auch Cooky Ziesche,

Leiterin der rbb-Filmabteilung und "Krauses Glück"-Redakteurin

Josephine Schröder-Zebralla (rbb). - Wir freuen uns auf Sie!



Berichterstatter und Fotografen akkreditieren sich bitte

spätestens bis Montag, 28.11., 12.00 Uhr per Mail an

presseservice_termine(at)rbb-online.de.



Weitere Informationen und ein Making-of finden Sie unter

www.DasErste.de/unterhaltung.







