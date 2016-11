ALEX hat ein großes Herz für Kinder

Das beliebte Comic-Duo Fix&Foxi präsentiert Kindergerichte und Spielspaß im familienfreundlichsten Freizeitgastronomie-Unternehmen Deutschlands

(firmenpresse) - Das Ganztagesgastronomie-Konzept der 39 deutschen ALEX- und 4 Brasserie-Betriebe richtet sich an alle Altersgruppen, möchte Entspannung und gute Laune vermitteln. Eine Zielgruppe hat ALEX dabei ganz besonders im Blick: Kinder und Eltern. Für sie hat der Erlebnisgastronom erstmals eine eigene Kinderkarte kreiert. Sympathische Botschafter dieser liebevoll gestalteten Karte sind die bei Jung und Alt bekannten Comic-Helden Fix&Foxi. Sie sorgen seit Mitte November mit lustigen Comics und Illustrationen, Spielen, Rätseln und Malvorlagen für viel Spaß bei den Kleinen und einen entspannten Aufenthalt bei den Eltern. Da wird vor allem auch die Essenauswahl nicht langweilig, denn das Heftchen beinhaltet sieben speziell für Kinder kreierte Gerichte, beispielsweise Hähnchennuggets mit Pommes oder Bionudeln in Tomatensoße. Klar, dass auch kindgerecht dekorierte Lieblingsnachtische wie Wackelpudding und Eis nicht fehlen dürfen.



Familienfreundlichkeit steht bei ALEX nicht neu auf der Agenda und ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Schon zum vierten Mal in Folge wurde der Gastronom als "Familienfreundlichstes Freizeitgastronomie-Unternehmen Deutschlands" (Studie von Welt am Sonntag und Frankfurter Goethe Universität) ausgezeichnet. Besonders beeindruckte, dass Kinder als vollwertige Gäste behandelt werden, alle Getränke in die Mitte des Tisches gestellt werden, es genügend Raum für Kinderwägen und selbstverständlich Wickeltische gibt. Jene Extras eben, die ALEX familien- und kinderfreundlich machen. Und die nun durch die neue Kooperation mit der Your Family Entertainment AG, dem Lizenzgeber der beiden liebenswerten Füchse Fix&Foxi, eine ideale Ergänzung finden.



Über ALEX, Brasserie und ALL BAR ONE

Mitchells & Butlers plc. wurde 1898 gegründet. Der führende Betreiber von Pubs und Restaurants in Großbritannien (rund 1.600 Outlets, u.a. Marken wie All Bar One, Vintage Inn, Harvester, Toby Carvery) verzeichnete 2015 (zum 30.9.) einen Umsatz in Höhe von 2,1 Mrd. Pfund (1,97 i. Vj). Anfang 1999 wurde die deutsche ALEX-Gruppe übernommen und seither kontinuierlich ausgebaut und um weitere Konzepte ergänzt. Für das Management dieser innovativen und mittlerweile 44 Betriebe (ALEX, Brasserie, All Bar One) umfassenden Freizeitgastronomie-Konzepte zeichnet die Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Geschäftsführer: Bernd Riegger), verantwortlich. Sie erwirtschaftete in 2015 (z. 31.12.) mit 1.895 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 101,4 Mio. Euro (93,1 i. Vj). Unter den umsatzstärksten Freizeitgastronomie-Unternehmen im Segment der deutschen Systemgastronomie belegt Mitchells & Butlers seit 2004 einen der ersten drei Plätze.

ALEX erhielt in seinem Gastronomie-Segment zahlreiche Auszeichnungen: u.a. Kundenurteil "sehr gut" und Testsieger in der Kategorie "Speisen und Getränke" im Vergleich mit 23 nationalen Freizeitgastronomie-Unternehmen (unabhängige Studie von ServiceValue, 2012); einer der beiden besten Arbeitgeber innerhalb der Freizeitgastronomie und einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland (unabhängige Studie von Focus und Xing, 2013); "Familienfreundlichstes Unternehmen" innerhalb der Freizeitgastronomie (unabhängige Studie von Goethe-Universität Frankfurt, Welt am Sonntag und ServiceValue, Sieger 2013, 2014 und 2016, Goldrang 2015).

39 ALEX, 4 Brasserien, 1 ALL BAR ONE in 35 deutschen Städten: Berlin (2), Bielefeld (1 ALEX, 1 Brasserie), Braunschweig, Bremen (3), Chemnitz, Dortmund, Dresden, Düsseldorf (1 ALEX, 1 Brasserie), Frankfurt (2), Fürth, Gütersloh, Hamburg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Koblenz, Köln (1 ALEX, 1 ALL BAR ONE), Leipzig, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Mülheim a.d.R., München (2), Münster (Brasserie), Nürnberg, Oberhausen, Osnabrück, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken (1 ALEX, 1 Brasserie), Solingen, Wiesbaden und Zwickau. In Vorbereitung: Aachen (März 2017)

Weitere Infos über www.dein-alex.de und www.facebook.com/alexgastro, www.deine-brasserie.de, www.allbarone.de und www.facebook.com/allbaronegermany





