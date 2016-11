modulconcept feiert 25-jähriges Bestehen

v.l.: André Lagois, Katrin Kübeck, Carmen Hühnerfuß

(firmenpresse) - Das Unternehmen modulconcept - Spezialist für europaweite Einrichtungen und Service in Bau- und Verbrauchermärkten - feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum.



Aus diesem Anlass soll es aber keine große Feier oder Geschenke geben. Das Unternehmen möchte seine soziale Verantwortung ernst nehmen und Kindern helfen, die es nicht immer leicht im Leben haben.



Daher hilft modulconcept aktiv dem Chemnitzer AURYN-Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes! Die AURYN-Beratungsstelle möchte Kinder und Jugendliche von psychisch erkrankten Eltern unterstützen und stärken. Um die Arbeit der Mitarbeiter zu erleichtern, wurde eine Sachspende mit wichtigen Arbeitsmitteln vorbereitet, die Ende November übergeben werden konnten.



Als kleiner Dank wurde ein Weihnachtsstern überreicht, den der Geschäftsführer André Lagois entgegen nahm.







http://www.modulconcept.de



Das Unternehmen modulconcept gehört heute zu den führenden deutschen Dienstleistern am Point of Sale und ist Mitglied im "Bundesverband POS Dienstleister e.V.". Die Geschäfts- und Vertriebsleitung des Unternehmens verfügt über 25 Jahre Marketing- und Managementerfahrung. Der Sitz und die zentrale Verwaltung befinden sich in Chemnitz in Sachsen.



Die modulconcept-Einrichtungsteams betreuen alle üblichen Sortimentsbereiche der DIY-Branche und übernehmen die bundesweite Realisierung von komplexen Sortimentsoptimierungen.

modulconcept GmbH & Co. KG

modulconcept

Postfach 1103

09052 Chemnitz



presse(at)modulconcept.de



Telefon 0371-267911-18

Telefax 0371-267911-28

modulconcept

Abt. Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 1103

09052 Chemnitz



presse(at)modulconcept.de



Telefon 0371-267911-19

Telefax 0371-267911-29

Firma: modulconcept GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: André Lagois

Stadt: Chemnitz

Telefon: 0371-267911-18



Kommentare zur Pressemitteilung