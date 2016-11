GOURMET Soup

Köstliche Brühen mit naturbelassenem Huhn oder Thunfisch

(firmenpresse) - Die Zuneigung unserer Katzen ist für uns das schönste aller Geschenke. Deshalb lieben wir es, sie immer wieder zu verwöhnen. Für alle Katzenbesitzer, die ihre Samtpfote zwischendurch mit einem innovativen Genusserlebnis verwöhnen möchten, gibt es ab sofort die neuen GOURMET Soup Sorten von PURINA: Eine unwiderstehliche Köstlichkeit, die Ihre Katze verzaubern wird! Denn GOURMET Soup bietet Ihrem kleinen Feinschmecker eine einzigartige Auswahl an raffinierten Brühen, die für abwechslungsreichen Genuss sorgen. Voller naturbelassener Zutaten, wie echte erkennbare Stückchen aus Huhn, Fisch oder Meeresfrüchten, bringt GOURMET Soup auch den wählerischsten Saucenliebhaber zum Schnurren!

Kulinarische Überraschung von GOURMET - ohne künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Aromen

Die köstlichen GOURMET Soup Sorten sind eine verführerische Möglichkeit, um Ihrer Katze auch zwischendurch besondere Genussmomente zu schenken. Mit den praktischen 40g-Portionen von GOURMET können Sie noch mehr Vielfalt auf den Speiseplan Ihres kleinen Feinschmeckers zaubern und ihn mit gleich vier verschiedenen Sorten überraschen: GOURMET Soup "Mit Streifen naturbelassenen Huhns in einer raffinierten Brühe", "Mit naturbelassenen Thunfischfilets und ganzen Shrimps in einer raffinierten Brühe", "Mit Streifen naturbelassenen Huhns und feinem Gemüse in einer raffinierten Brühe" und "Mit naturbelassenen Thunfischfilets und köstlichen Sardellen in einer raffinierten Brühe". Ein unvergesslicher Hochgenuss voller naturbelassener Zutaten - ganz ohne künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Aromen. Verwöhnen Sie Ihre Katze mit feinstem GOURMET Genuss!

Der unverbindliche empfohlene Ladenverkaufspreis für das neue Ergänzungsfuttermittel GOURMET Soup beträgt 0,75 EUR.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pure-brands.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PR Agentur

Dies ist eine Pressemitteilung von

pure brands

PresseKontakt / Agentur:

pure brands

Dr. Stefanie Wehnert

Pickhuben 4

20457 Hamburg

presse(at)pure-brands.de

040 30069680

http://www.pure-brands.de



Datum: 23.11.2016 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1428218

Anzahl Zeichen: 1897

Kontakt-Informationen:

Firma: pure brands

Ansprechpartner: Dr. Stefanie Wehnert

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 30069680





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung