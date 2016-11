Frame Friday: 15% Rabatt auf alle Bilderrahmen

15% Rabatt auf Bilderrahmen

(firmenpresse) - Vom Donnerstag, dem 24. November 2016 bis Freitag, dem 25. November 2016 bieten wir Ihnen 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment an Bilderrahmen von AllesRahmen.de. Um genau 18 Uhr geht es los und dann heißt es, ran an die Maus - oder besser gesagt, ran an den Rahmen!

Mit dem "Frame Friday" läuten wir offiziell die Weihnachtszeit ein. Ganz ohne Zeitdruck und Gedränge in den Geschäften suchen Sie sich gemütlich von zu Hause aus Geschenke für Familie und Freunde aus. Unser Online-Angebot überzeugt durch eine reichhaltige Vielfalt, die mit Sicherheit für jeden Geschmack und jeden Anlass das Passende bereithält. Sie haben die Wahl zwischen Bilderrahmen aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff, in unterschiedlichen Farben und Formen. Darüber hinaus sind Rahmen zu außergewöhnlichen Themen verfügbar wie Bilderrahmen für die Präsentation von Textilien, das Einfassen von Puzzles oder Objektrahmen, die auch dreidimensionale Konstruktionen zulassen. Ob es nun um das Trikots der Lieblingsfußballmannschaft, das fertiggestellte 2000-Stücke-Puzzles oder um Souvenirs von der letzten Reise, für alle Projekte gibt es eine innovative und attraktive Lösung.

Sollten Sie sich allerdings bezüglich des Geschmacks der zu beschenkenden Person nicht ganz sicher sein, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unseren hilfreichen - und durchaus unterhaltsamen - Test "Welcher Bilderrahmen passt zu mir?" zu werfen. Anhand ein paar einfacher Fragen lässt sich eine grobe Charakterisierung der Person vornehmen und dadurch auf seine Präferenzen schließen. In unserem Online-Shop können selbstverständlich passende Bilderrahmen aufgerufen werden, die Sie im Anschluss direkt bestellen können.

Falls Sie zusätzlich Inspiration für Ihre Suche nach dem geeigneten Geschenk benötigen, leistet Ihnen mit Sicherheit unser Geschenkefinder zuverlässige Hilfestellung. Hier können Sie eingeben, für wen Sie genau ein Geschenk suchen und Sie werden sehen, dass Sie abwechslungsreiche Vorschläge präsentiert bekommen. Haben Sie einen Bekannten, der ein besonderer Hundenarr ist oder einen Bruder, der sich für Technik interessiert? Auch hier werden Sie fündig. Zu den beliebtesten Geschenken gehören Portrait- und Fotorahmen, die man aufstellen oder aufhängen kann. Sie sind in den herkömmlichen Fotoformaten erhältlich und nach Wunsch in ausgefallenen Gestaltungen.

Lassen Sie sich unsere 15% Rabatt-Aktion "Frame Friday" nicht entgehen und erschwingen Sie wahrhaftige Schnäppchen. Wenn Sie sich zudem jetzt schon um die Weihnachtsgeschenke kümmern, bleibt Ihnen genug Zeit, um diese individuell und kreativ selber zu gestalten.

Eine weitere Aktion, die Sie ab sofort in Weihnachtsstimmung bringen soll, ist unser Weihnachtsquiz. Hier haben Sie die einmalige Gelegenheit, Ihr Wissen rund um das Thema Weihnachten zu testen und sich dabei tolle Preise zu sichern. Der Hauptpreis ist ein nigelnagelneues iPhone 7, zusätzlich verlosen wir auch ein iPad mini 2 und Beats-Kopfhörer. Täglich werden auch exklusive Bilderrahmen des Herstellers Walther Design verlost. Sie sehen also, es lohnt sich, mitzumachen. Denn ganz so nebenbei schneiden die 10 Weihnachtsfragen interessante Themen an und das Raten macht definitiv Spaß!





AllesRahmen.de steht für eine riesige Auswahl an Bilderrahmen und Fotoalben. Der Online-Shop der Firma artvera GmbH & Co. KG bietet hochwertige Produkte rund um den Bilderrahmen für anspruchsvolle sowie preisbewusste Kunden. Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zeichnen uns aus.

artvera GmbH& Co. KG

