Senioren konsumieren online Kleidung

Best Ager bestellen Kleidung im Internet

(firmenpresse) - Kleidungsstücke in der Hand zu halten und diese anzuprobieren ist für die meisten Senioren ein Hauptkriterium um eine Kaufentscheidung zu treffen. Nicht so in der Best Ager Generation der Deutschen. Hier bestellen immer mehr Senioren ihre Kleidung direkt im Internet. Der 5 Sterne Redner Alexander Will weiß, warum gerade die Deutschen im europaweiten Vergleich die Spitzenreiter bei der Online-Bestellung von Bekleidung sind.

Sein langjähriges Wissen über die Generation 50+ machen Wild zum Experten auf dem Gebiet des Seniorenmarketings. Seine Kenntnisse hat er nun bei einer neuen Studie zum Einkaufsverhalten der Best Ager eingebracht. Zum Thema Shopping ließen sich Europaweit über 10.500 Verbraucher befragen. Die Ergebnisse wurden gesammelt und im Konsumbarometer 2016 - Europa von der Commerz Finanz GmbH herausgegeben. Für Alexander Wild ist es spannend zu sehen wie die Märkte sich zugunsten älterer Verbrauche verändern. Bei vielen Produktgruppen sind bereits heute schon fast die Hälfte aller Käufer 50 Jahre oder älter. Gerade die Relevanz der Zielgruppe für Unternehmen darf nicht unterschätzt werden und man muss sich darauf einstellen, dass die Best Ager immer internetaffiner werden.

Gerade in Deutschland kaufen immer mehr Senioren ihre Kleidung über das Internet - bereits 31 Prozent dieser Altersgruppe gab an, online nach der richtigen Bekleidung zu schauen. Natürlich kauft trotzdem noch ein Großteil der Senioren (54 Prozent) seine Kleidungsstücke vor Ort oder in Einkaufszentren. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern liegt Deutschland beim online Shopping von Bekleidung ganz vorne, denn der Durchschnitt liegt hier bei 23 Prozent. Die Erklärung von Seniorenexperte Alexander Wild ist hierfür, die lange Tradition des Versandhandels in Deutschland. Gerade diese Generation ist sehr kauferfahren und weiß genau was sie will. Nach drei bis vier Jahrzehnten Konsumerfahrung können die Senioren entsprechend gut reflektieren.

Alexander Wild beschäftigt sich nun schon seit fast 20 Jahren auf seiner Online-Community www.feierabend.de mit den Vorlieben der Generation 50+. Mit seiner Plattform bietet er seit 1998 ein soziales Netzwerk für Senioren und hat es damit zum größten Internetportal für Best Ager in Europa geschafft. Mit seinem großen Fachwissen unterstütz der Keynote Sprecher als Berater für Seniorenmarketing zahlreiche Unternehmen, deren Produkte und Werbung zielgruppengerecht gestaltet werden muss. In seinen zukunftsorientierten Vorträgen zeigt er, wie sich der demografische Wandel auf unsere Gesellschaft auswirkt.

Die nächsten Ergebnisse seiner umfassenden Studie stellt der 5 Sterne Redner Alexander Will in den kommenden Wochen an dieser Stelle vor. Worauf achten Senioren bei der Reiseplanung und was sind die entscheidenden Kriterien beim Autokauf?

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Keynote Speaker aus den Bereichen Führung, Sport, Motivation, Zukunftstrends, Vertrieb und Wirtschaft. Zum Portfolio gehören prominente Redner wie die Profisportler Natalie Geisenberger, Stefan Kuntz und Martin Tomczyk, ebenso wie die Motivationstrainer Nicola Fritze und Richard de Hoop, der Weltmeister im Namen merken Dr. Boris Nikolai Konrad, Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky und Top-Manager und Unternehmer Thomas M. Stein. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

