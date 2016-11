Der Tagesspiegel: SPD-Rechtsgutachten warnte vor Vermarktung von Politiker-Gesprächen

(ots) - SPD-Politiker haben sich für bezahlte Gespräche in

exklusiven Kreisen zur Verfügung gestellt, obwohl ein von der Partei

selbst beauftragtes Rechtsgutachten davor ausdrücklich gewarnt hat:

"Das demokratische Gleichheitsprinzip verlangt gleiche politische

Teilhabe, zumindest gleiche Chance auf eine solche Teilhabe.

Käuflicher Zugang zur Macht ist damit unverträglich", heißt es in der

Ausarbeitung des Göttinger Rechtswissenschaftlers Hans Michael

Heinig, die dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt (Donnerstagausgabe).



http://www.tagesspiegel.de/politik/umstrittene-parteienfinanzierun

g-spd-rechtsgutachten-warnte-vor-vermarktung-von-politiker-gespraeche

n/14882996.html



