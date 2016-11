Alzheimer-Krankheit: Lilly legt erste Ergebnisse aus Phase-3-Studie zu Solanezumab vor

(ots) - Eli Lilly and Company hat heute die ersten

Ergebnisse der Phase-3-Studie EXPEDITION3 mit dem Wirkstoff

Solanezumab bekanntgegeben. Untersucht wurde der Wirkstoff bei

Menschen mit einer leichten Alzheimer-Demenz. Solanezumab hat den

primären Endpunkt der Studie nicht erreicht.



Mit Solanezumab und symptomatischer Standardtherapie behandelte

Patienten zeigten keine statistisch signifikante Verlangsamung der

Abnahme der kognitiven Fähigkeiten im Vergleich zu Studienteilnehmern

unter Plazebo plus symptomatischer Standardtherapie (p=0,095)

(gemessen mit ADAS-Cog14, einer Skala zur Beurteilung der kognitiven

Fähigkeiten von Patienten mit Alzheimer-Demenz).



Die Studie enthielt mehrere sekundäre Endpunkte, die eine positive

Tendenz für Solanezumab zeigten. Die Unterschiede zu Plazebo waren

gering. In der Studie wurden keine neuen Nebenwirkungen beobachtet.

Lilly wird Solanezumab zur Behandlung von Patienten mit einer

leichten Alzheimer-Demenz nicht zur Zulassung einreichen.



"Leider zeigt die Solanezumab-Studie EXPEDITION3 nicht die

erhofften Ergebnisse. Wir sind darüber enttäuscht - auch für die

vielen Menschen, die auf eine Therapie warten, die potentiell den

Verlauf der Alzheimer-Krankheit verzögern kann", sagte Dr. John C.

Lechleiter, Chief Executive Officer von Lilly. "Wir werden die

Auswirkung dieser unerwarteten Ergebnisse auf Solanezumab und die

anderen Substanzen in unserer Alzheimer-Forschungs-Pipeline prüfen."



Lilly wird mit den an der Studie beteiligten Prüfärzten

zusammenarbeiten, um die offenen Nachfolgestudien von EXPEDITION,

EXPEDITION2 und EXPEDITION3 angemessen abzuschließen. Die nächsten

Schritte für eine weitere Entwicklung von Solanezumab stehen noch

nicht fest.



"Wir danken den Patienten, ihren Familien und den Ärzten, die an

der Studie teilnahmen", sagte Dr. Jan Lundberg, Vorstandsmitglied und



Leiter der Lilly-Forschung. "Wir werden uns auch weiterhin in der

Alzheimer-Forschung engagieren, wie wir es seit nunmehr fast 30

Jahren tun. Unsere Pipeline gehört zu den umfangreichsten der Branche

mit verschiedenen Molekülen in verschiedenen Phasen der klinischen

Entwicklung."



Lilly wird weitere Ergebnisse der Studie auf dem 9. Jahreskongress

der Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) am Freitag, dem 9.

Dezember um 3:15 Uhr MEZ in San Diego vorstellen. Die Präsentation

wird live per Webcast übertragen (http://www.ctad-alzheimer.com).



Über Solanezumab



Solanezumab ist ein monoklonaler Antikörper, der in verschiedenen

Studien untersucht wird: in der klinischen Phase 3 als

Behandlungsmöglichkeit für Menschen mit leichten kognitiven

Beeinträchtigungen aufgrund einer Alzheimer-Demenz (EXPEDITION-PRO),

sowie bei Menschen mit präklinischer Alzheimer-Krankheit

(Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer's, genannt "A4" und

Dominantly Inherited Alzheimer's Disease, genannt "DIAN").



Über EXPEDITION3



Die EXPEDTION3-Studie ist eine multinationale Phase-3-Studie mit

über 2.100 Studienteilnehmern mit leichter Alzheimer-Demenz. Nach

einer 18-monatigen plazebo-kontrollierten Studienphase können die

Studienteilnehmer an einer offenen Anschlussstudie teilnehmen, in der

alle Teilnehmer Solanezumab erhalten. Die Aufnahme von

Studienteilnehmern endete 2015 und die letzte Untersuchung in der

plazebo-kontrollierten Phase fand im Oktober 2016 statt. EXPEDITION3

ist die erste Phase-3-Studie, in der ausschließlich Menschen mit

einer leichten Alzheimer-Demenz untersucht wurden.



Über die Alzheimer-Krankheit



Die Alzheimer-Krankheit ist eine primär degenerative Krankheit des

Gehirns mit charakteristischen krankhaften Veränderungen im

Nervensystem, deren Ursachen bisher nur in Ansätzen verstandenen

sind. Man geht davon aus, dass die Veränderungen im Gehirn

möglicherweise bereits 20 Jahre - oder sogar früher - vor dem ersten

Auftreten von Symptomen beginnen.[1] Diese Veränderungen verursachen

eine fortschreitende Verschlechterung des Erinnerungsvermögens und

anderen Aspekten der Kognition, die schließlich zum Vorliegen einer

Demenz führen. Eine Demenz, die sich auf Grund einer

Alzheimer-Krankheit entwickelt, wird als Alzheimer-Demenz bezeichnet.



In Deutschland haben etwa 50 bis 70 Prozent der Demenzkranken nach

klinischen Kriterien eine Alzheimer-Demenz.[2] Dabei werden drei

Schweregrade der Alzheimer-Demenz unterschieden: leichte,

mittelschwere und schwere Alzheimer-Demenz.



Über Lilly



Eli Lilly and Company gehört zu den global führenden Unternehmen

im Gesundheitswesen. Wir verbinden Fürsorge mit Forschergeist, um das

Leben der Menschen weltweit zu verbessern. Gegründet wurde Lilly vor

rund 140 Jahren von einem Mann, der sich der Entwicklung und

Herstellung qualitativ hochwertiger Medikamente für Erkrankungen mit

dringendem medizinischem Bedarf verschrieben hatte. Diesem Ziel sind

wir bis heute treu geblieben. Überall auf der Welt arbeiten

Lilly-Mitarbeiter daran, Medikamente zu erforschen, die in der

Behandlung einen Unterschied machen, und sie denjenigen, die sie

benötigen, zur Verfügung zu stellen. Die Menschen bei Lilly helfen,

Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen und

viele von ihnen engagieren sich auch persönlich für das Gemeinwohl.



Wenn Sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie uns auf

unserer Website unter www.lilly-pharma.de.



