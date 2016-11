BLL stellt klar: Schokolade aus Adventskalendern kann bedenkenlos genossen werden

(ots) - Alle Jahre wieder - möchte die

Kampagnenorganisation Foodwatch die Vorfreude auf ein Fest durch

massive Verunsicherung schmälern. Adventskalender,

Schokoladen-Osterhasen und nun wieder Adventskalender, die

geringfügige Rückstände von Mineralöl-Stoffgemischen (MOSH und MOAH)

aufweisen, sind in der Kritik. Richtig ist, dass MOSH und MOAH in

Lebensmitteln unerwünscht sind, da sie gesundheitlich bedenkliche

Einzelsubstanzen beinhalten können. Deshalb ist eine Minimierung

notwendig. Falsch ist jedoch, dass die wenigen Produkte, in denen

nach den erfolgreichen Minimierungsmaßnahmen der Lebensmittelbranche

überhaupt noch Rückstände nachweisbar sind, eine

Gesundheitsgefährdung der Konsumenten darstellen. Darauf weist der

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)

nachdrücklich hin: "Die Schokolade in den Adventskalendern kann

bedenkenlos von Kindern und Erwachsenen verzehrt werden. Würde eine

Gesundheitsgefahr bestehen, würden sowohl Hersteller als auch die

amtliche Lebensmittelüberwachung sofort mit einem Rückruf reagieren.

Die einzigen, die hier aber zurückgerufen werden müssten wegen ihres

erneuten Versuchs unangemessener Verbraucherverunsicherungen, sind

die Campaigner von Foodwatch", verdeutlicht BLL-Hauptgeschäftsführer

Christoph Minhoff.



Die deutsche Lebensmittelwirtschaft hat bereits nach Bekanntwerden

der Problematik im Jahr 2010 umfangreiche Maßnahmen entwickelt, um

den Übergang von MOSH und MOAH auf das technisch leistbare Minimum zu

reduzieren. Die aktuell vorgelegte Untersuchung und Feststellungen

des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

(LGL) bestätigen deutlich den Erfolg dieser Anstrengungen und damit

auch die Berichte der Warentester und anderer Überwachungsbehörden.

Das LGL stellt in seiner öffentlichen Stellungnahme fest, dass sich

die "Hersteller der Problematik bewusst sind" und stellt zudem klar,



dass die Testergebnisse "keinen Anlass zur Besorgnis" und deshalb

auch "keinen Grund zur Beanstandung" geben. "Es ist wirklich

anmaßend, dass Foodwatch angesichts dieser deutlichen Worte einer

offiziellen Behörde meint, diese qualifizierte Expertenmeinung derart

anzweifeln zu müssen", so Christoph Minhoff.



Teil der Minimierungsstrategie der Wirtschaft sind unter anderem

der Ausschluss von Recyclingkartons, der Einsatz neu entwickelter

Kartonvarianten oder zusätzliche Innenverpackungen. Die Verbände der

Lebensmittelwirtschaft haben mehrere Forschungsprojekte zur

umfassenden Untersuchung von Einflussquellen entlang der

Prozessketten sowie zur Beurteilung von Verpackungsmaterialien

initiiert und sind weiterhin dabei, die Ergebnisse umzusetzen, um

kontinuierlich produktspezifische Lösungen zu ermöglichen, die dem

Minimierungsziel dienen.



Minhoff stellt jedoch auch klar, dass Mineralölrückstände in

Lebensmitteln rein technisch gesehen nicht ausnahmslos vermieden

werden können: "Auch wenn es von vermeintlichen und selbsternannten

Experten immer wieder behauptet wird, können die Rückstände nicht

ausnahmslos und vollständig vermieden werden. Mineralölprodukte sind

in unserer Umwelt überall präsent und können deshalb in Spuren auf

verschiedenen Eintragswegen in ein Lebensmittel gelangen, ohne dass

die Hersteller Einfluss darauf haben. Deswegen muss aber niemand

Panik haben, denn wir reden hier von solch minimalen Spuren, dass sie

unterhalb der Nachweisgrenze von 0,0005 g/kg Lebensmittel liegen und

damit in keiner Weise eine gesundheitliche Gefährdung darstellen."



Ausführliche Informationen mit einem Sachstandsbericht des BLL zum

Thema Mineralölübergänge auf Lebensmittel finden sich auf der

BLL-Homepage unter www.bll.de/bll-stellungnahme-sachstand-mineraloel.



Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL): Der

BLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm

gehören ca. 500 Verbände und Unternehmen der gesamten

Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und

angrenzende Gebiete - sowie zahlreiche Einzelmitglieder an.







Für weitere Informationen:

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)

Christoph Minhoff

Hauptgeschäftsführer

Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin

E-Mail: cminhoff(at)bll.de



BLL-Öffentlichkeitsarbeit

Manon Struck-Pacyna

Tel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227

E-Mail: mstruck(at)bll.de, Internet: www.bll.de

Twitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:

www.facebook.com/DerBLL



Original-Content von: BLL - Bund f?r Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 16:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1428246

Anzahl Zeichen: 5111

Kontakt-Informationen:

Firma: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung