OSC Smart Integration ist Platinum-Partner der SAP®

Kompetenz der OSC Smart Integration GmbH wird mit Platinum-Status durch Partner- Programm der SAP bestätigt

(PresseBox) - Die OSC Smart Integration GmbH ist ab sofort Global Partner der United VAR LLP und wird mit Aufnahme in diesen Verbund Im Rahmen des preisgekrönten SAP-PartnerEdge-Programms in die höchste Kategorie des SAP-Platin-Partners überführt.

United VARs ist die weltweit größte Allianz von SAP Channel Partnern. Die Mitglieder sind als starke Partner vor Ort in den Geschäfts-Netzwerken ihrer Länder fest etabliert und verpflichten sich zu kreativen Lösungen, um Kunden einen hohen Mehrwert mit deren SAP Software zu garantieren.

Alle Global Value Added Reseller (gVAR) werden regelmäßig durch einen strengen Prozess der SAP geprüft, der auf höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards basiert. Diese Anforderungen an den Platin-Status stellen sicher, dass die OSC Smart Integration GmbH über umfassendes Wissen und Zertifizierungen verfügt.

Die OSC Smart Integration GmbH sieht sich durch die Auszeichnung in ihren Bemühungen und ihrer strategischen Ausrichtung bestätigt und freut sich auf künftige Herausforderungen.



Die OSC Smart Integration GmbH bietet seit 2004 mit SAP® Business One kleinen und mittelständischen Unternehmen ein integriertes, bewährtes und schlüsselfertiges Software-Paket, das speziell auf die Bedürfnisse im mittleren Marktsegment konzipiert ist. Als erster SAP-Gold-Channel-Partner für SAP® Business One in Norddeutschland berät die OSC Smart Integration GmbH ihre Kunden auf Basis der langjährigen Erfahrung umfassend und professionell an den Standorten in Hamburg, Lübeck und Hannover.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die OSC Smart Integration GmbH bietet seit 2004 mit SAP® Business One kleinen und mittelständischen Unternehmen ein integriertes, bewährtes und schlüsselfertiges Software-Paket, das speziell auf die Bedürfnisse im mittleren Marktsegment konzipiert ist. Als erster SAP-Gold-Channel-Partner für SAP® Business One in Norddeutschland berät die OSC Smart Integration GmbH ihre Kunden auf Basis der langjährigen Erfahrung umfassend und professionell an den Standorten in Hamburg, Lübeck und Hannover.





Dies ist eine Pressemitteilung von

OSC Smart Integration GmbH

Datum: 23.11.2016 - 16:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1428257

Anzahl Zeichen: 1706

Kontakt-Informationen:

Firma: OSC Smart Integration GmbH

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung