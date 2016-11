Only-apartments erweitert zu Weihnachten sein Angebot an verfügbaren Apartments um 18%

Mit den Feiertagen und Winterferien steigert die Plattform für Vermietung von Luxusapartments ihr Angebot, um die Auswahl an verfügbaren Wohnungen zu erweitern

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) BERLIN, GERMANY -- (Marketwired) -- 11/23/16 -- Der Dezember kommt und mit ihm verschiedene Urlaubszeiten; die lang ersehnten Feiertage, die Weihnachtsferien, welche das Jahr krönen oder vielleicht sogar ein ganzer Monat Urlaub für einige Glückliche.

Es ist normal dass wir in diesem letzten Monat des Jahres die freien Momente mit unseren Liebsten verbringen wollen. Deshalb bleiben viele, von der Weihnachtsstimmung angesteckt, im Dezember gerne zu Hause. In den Sommerferien geht die generelle Tendenz im Gegensatz dazu eher zu Urlaubsreisen.

Dieses Muster zeigt sich in den Tendenzen des Tourismus-Marktes: die Hotelpreise sind ein bemerkenswerter Indikator für Branchentrends. Auch wenn seit 2013 monatlich Preiserhöhungen wahrzunehmen sind, bleibt der Dezember doch einer der preiswertesten Monate zum Verreisen. Aber natürlich nur dann, wenn nicht gerade die Weihnachtsfeiertage oder Silvester in die Reisedaten fallen.

Denn in diesem Fall können die Hotelzimmer-Preise exponentiell in die Höhe steigen: im Dezember kommen dann zu dem Preisanstieg von 15% zum Vormonat eventuelle Preiserhöhungen von 130% oder sogar 232%, wie es bei beliebten Reisezielen wie Benidorm oder Gran Canaria zu Silvester der Fall ist. Gleichzeitig aber liegt die Verfügbarkeit der Hotels an jenen Tagen normalerweise nicht höher als 15%.

Alternative und flexiblere Tourismus-Optionen Die Hotelkomplexe sind in der Steigerung ihres Angebotes oder der Flexibilisierung der Preise begrenzt. Deshalb vertrauen immer mehr Reisende auf alternative Modelle. Das Mieten eines Apartments zu konkreten Daten wird eine immer wichtigere Möglichkeit, sowohl für Reisende wie auch für Eigentümer.

Es handelt sich hier aber nicht nur um eine kostengünstige Alternative; der Komfort, ein Apartment mit allen Annehmlichkeiten zur Verfügung zu haben und die Gemütlichkeit, an einem Ort zu übernachten, den man ?Zuhause" nennen könnte, wird auch für diejenigen immer wichtiger, denen ein größeres Budget für ihren Urlaub zur Verfügung steht. Alternativen wie Only-apartments, die weltweite Plattform für Ferienwohnungen, werden immer erfolgreicher.

Die Reservierungen des Unternehmens sind im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen und es wird erwartet dass diese Tendenz auch im Dezember anhält. Außerdem hat die anbrechende Jahreszeit eine besondere Bedeutung für diese spezielle Art des Tourismus: die Weihnachtsatmosphäre führt dazu dass Reisende, die ihre Ferien nicht zu Hause verbringen, trotzdem nach einer gemütlichen Unterkunft suchen, in der man die typischen Weihnachtsgerichte vorbereiten und gemeinsam beim Essen sitzen kann.

Deshalb erweitert Only-apartments sein Angebot an verfügbaren Wohnungen für diesen Monat um 18% und bietet damit eine größere Vielfalt sowohl an Orten, wie auch an Wohnungen und Preisen. Auf diese Weise möchten wir sichergehen, dass niemand ohne Ferien-Apartment bleibt, in dem man sich an langen Wochenenden oder Feiertagen ganz wie zu Hause fühlen kann.

Contact

Fernando García

Marketing Department

fernando(at)only-apartments.com

(+34) 933 417 997

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Marketwire

PresseKontakt / Agentur:

Marketwire

Marketwire Client Services

100 N. Sepulveda Boulevard, Suite 325

90245 El Segundo

intldesk(at)marketwire.com

-

http://www.marketwire.com



Datum: 23.11.2016 - 18:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1428296

Anzahl Zeichen: 3544

Kontakt-Informationen:

Firma: Marketwire

Ansprechpartner: Marketwire Client Services

Stadt: El Segundo

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 106 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung