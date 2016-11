Winter in Québec

(firmenpresse) - Highlights des Monats:

Mehr Touristen in Québec

Immer mehr Touristen aus der ganzen Welt zieht es in die schöne ostkanadische Provinz Québec. Die Zahl der Urlauber hat in den letzten Monaten stetig zugenommen. Zwischen Januar und August 2016 stieg die Zahl der deutschen Touristen um 16,9 Prozent auf 31.995. Auf internationaler Ebene verzeichnete die Québec 12,3 Prozent mehr Besucher zwischen Januar und August als im Vergleichszeitraum. Die Stadt Montréal kann 2016 einen ganz besonderen Rekord feiern. Erstmals werden bis zum Ende des Jahres zehn Millionen Menschen die zweitgrößte Stadt in Kanada besucht haben. Im kommenden Jahr feiert Montréal sein 375. Bestehen – die Konföderation Kanada wird 150!

Québec – eine ausgezeichnete Destination

Mont Tremblant beste Skiregion

In den letzten Monaten konnte sich die Provinz Québec über zahlreiche Auszeichnungen freuen. So wurde die Region Mont Tremblant in den Laurentinischen Bergen zum Ski Resort Nummer 1 in Nordamerikas Osten gewählt. Nur eineinhalb Stunden Fahrt von Montréal entfernt, wurde das familienfreundliche Skigebiet vom SKI Magazine zum 19. Mal in Folge auf das oberste Treppchen gehoben.

Québec City – Sieger bei den „Leading Culture Destinations“

Im vergangenen Monat erhielt Québec City, Hauptstadt der ostkanadischen Provinz Québec, in der Kategorie „Travellers Award“ den begehrten Titel als „Stadt mit dem besten kulturellen Angebot“. Dabei setzte sich Québec City gegen Los Angeles und Lyon durch. Die Jury beurteilt dabei Beiträge für besondere Kulturerlebnisse, Kunsterfahrungen, Bildung und kulturelles Leben von Museumsausstellungen bis hin zu Restaurants und Architektur.

In den vergangenen Jahren hat Québec City einen großen Schwerpunkt auf kulturelle Entwicklungen gelegt, darunter auch die Eröffnung des neuen Pierre-Lassonde-Pavillons im Musée National des Beaux-Arts im Juni dieses Jahres.



Beste Destination für spirituelle Reisen

Von der US-amerikanischen Zeitschrift American Bus Association wurde die Provinz Québec jüngst mit den besten spirituellen Zielen in Kanada ausgezeichnet. Die fünf nationalen heiligen Stätten von Québec sind Reisenden auf der Suche nach spirituellen und religiösen Erlebnissen sehr zu empfehlen. Sie sind weltberühmt und begrüßen jährlich rund vier Millionen Besucher. Die Kathedralbasilika Notre-Dame de Québec war dieses Jahr wegen der Eröffnung seiner heiligen Tür, der einzigen in Nordamerika, viel besucht.

City Highlights

Memory City Light & Sound Show in Montréal

Noch bis April 2017 lädt Memory City, eine neue und innovative Licht- und Soundshow, im Altstadtkern von Montréal dazu ein, die Geschichte der Stadt anhand spannender Bilder und Filme sozusagen im Vorbeigehen zu erleben. Überall im Viertel werden die Installationen auf Wände, Straßen sowie Bäume projiziert. Mit der extra für dieses Event programmierten App „Montréal en Histoire“ tauchen Interessierte noch schneller und intensiver in die faszinierende Geschichte der Stadt ein.

Das Eishotel jetzt im Village Vacances Valcartier

Das einzige Eishotel in Nordamerika wird zum ersten Mal in diesem Winter im Village Vacances Valcartier, rund vier Kilometer von Québec City entfernt, errichtet. Die Besucher können diesen einzigartigen Eispalast vom 4. Januar bis zum 26. März 2017 hautnah erleben. In unmittelbarer Nähe befindet sich mit dem Village Valcartier einer der außergewöhnlichsten „Winterspielplätze“ Nordamerikas mit Reifenrodeln, Eisrafting oder Schlittschuh laufen.

Eventkalender

Focus: Perfection Robert Mapplethorpe

Datum: Noch bis 22. Januar 2017

Ort: Montréal Museum of Fine Arts

Diese außergewöhnliche Ausstellung des Montréal Museum of Fine Arts ist die erste große nordamerikanische Retrospektive über das Werk des außergewöhnlichen amerikanischen Fotografen und bildenden Künstlers mit rund 300 Kunstobjekten.

Weitere Informationen

igloofest - das einzigartige Winter-Musik-Festival

Wann: 12. Januar bis 4. Februar 2017

Wo: Montréal

Das igloofest zieht jedes Jahr Tausende von Fans elektronischer Musik trotz zweistelliger Minusgrade an den Alten Hafen von Montréal. Das igloofest ist inzwischen eine feste Institution geworden und wird im kommenden Jahr, zum

375. Geburtstag von Montral, besonders spektakulär gefeiert.

Weitere Informationen

Schneefestival in Montréal

Im Rahmen der „Fêtes des neiges“ können Besucher an mehreren Wochenenden im Winter eine Vielzahl an Winteraktivitäten ausprobieren. Dazu gehören Ziplines, Röhrenrutschen, Schlittenhundetouren, Schlittschuhlaufen, Shows, Musik und vieles mehr!

Wann: 14. Januar bis 5. Februar 2017

Wo: Montréal

Weitere Informationen

Winterlude – Snowflake Kingdom

Im Februar 2017 erwartet die Besucher des Parc Jacques-Cartier ein ganz besonderes Winterfest. Auf Riesenrutschen und bei verschiedenen Musik- und Tanzshows wird einem auch bei kalten Temperaturen warm. Für das nationale Schneeskulpturen Festival kreieren die Künstler ganz besondere Skulpturen aus Eis.

Wann: Vom 3. bis zum 20. Februar 2017

Wo: Parc Jacques-Cartier, Gatineau (Québec)

Weitere Informationen



