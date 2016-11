Dragonair jetzt offiziell Cathay Dragon – Cathay Dragon feiert Beginn einer neuen Ära

Rebranding verspricht nahtlose Reiseerfahrung für alle

(firmenpresse) - Seit gestern heißt Dragonair offiziell Cathay Dragon und steht als preisgekrönte Fluggesellschaft der Muttergesellschaft Cathay Pacific nun noch näher. Durch das Rebranding wachsen die beiden Marken noch enger zusammen. Vor allem Fluggäste der beiden Airlines kommen damit in den Genuss einer nahtlosen Produkterfahrung und eines internationalen Streckennetzes.

Im Rahmen der feierlichen Enthüllungszeremonie im vor kurzen in Cathay Dragon House umbenannten Hauptsitz der Airline sagte Cathay Dragon CEO Algernon Yau: „Dies ist ein bedeutender Tag in der Geschichte unserer Airline. Ich bin gespannt auf die Zukunft und die Möglichkeiten, die uns das Rebranding bringen. Da wir nun noch enger mit Cathay Pacific zusammenwachsen, werden sich uns viele neue Wege eröffnen, die uns im wettbewerbsstarken Markt stark machen.“

Die Umwandlung von Dragonair zu Cathay Dragon startete bereits Anfang des Jahres. Die sichtbarste Veränderung, die von den Passagieren überwiegend positiv aufgenommen wurde, ist die sukzessive Umlackierung der Cathay Dragon Maschinen, bei der der bekannte Cathay Pacific „Brushwing“ die Verbindung zwischen den beiden Airlines deutlich macht.

Das Rebranding umfasst jedoch mehr als den neuen Namen und die neue Lackierung. In Zukunft werden die beiden Fluggesellschaften einem noch größeren Publikum sichtbar. So treffen die internationalen Kunden, denen Cathay Pacific schon lange ein Begriff ist, mit den Passagieren, die bisher mit Dragonair auf dem chinesischen Festland gereist sind, aufeinander und genießen die Vorteile eines weltweiten Streckennetzes.

Cathay Dragon, die im vergangenen Jahr bereits das vierte Mal den Titel als „World’s Best Regional Airline“ bei den Skytrax World Awards gewann, ist seit 2006 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cathay Pacific. Im Laufe der Zeit haben die beiden Fluggesellschaften erhebliche Synergien aufgebaut, und damit ihr Produkt wesentlich verbessert – sowohl im Bereich Kabine als auch Inflight Entertainment.



Die Verbindung beider Streckennetze von Cathay Pacific und Cathay Dragon ist bereits ein überwältigender Erfolg, denn viele Millionen Passagiere sind in diesem Jahr bereits mit beiden Fluggesellschaften geflogen. Durch eine engere Zusammenarbeit sichern die Fluggesellschaften ihr Markenversprechen "Life Well Traveled" und bieten damit ihren Kunden ein konstantes Premium-Erlebnis von der Buchung bis zum Flug.

Ab sofort ist die neue Markenidentität von Cathay Dragon an den Check-In-Schaltern, an den Gates, in den Lounges sowie den Uniformen überall im Streckennetz sichtbar. Auch an Bord erwartet die Fluggäste ein einheitliches Markenerlebnis. Neben dem Design der Kabine, den Kissen und Decken als auch dem Menü, Entertainmentprogramm und Treueprogramm Marco Polo Club sind Cathay Dragon und Cathay Pacfic nun noch näher zusammen gerückt. Die Website von Cathay Dragon wird Anfang 2017 vollständig in eine gemeinsame Website mit Cathay Pacific integriert.

Cathay Dragon verfügt über eine Flotte von 42 Passagierflugzeugen und bedient damit 52 Ziele auf dem chinesischen Festland und in Asien und hat sich durch seine chinesischen Kultur und Gastfreundschaft ein hervorragende Reputation aufgebaut. Diesen chinesischen Charakter wird die Airline bewahren - dies gilt insbesondere für die Menüs an Bord und in den Lounges.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt

c/o

Global Communication Experts GmbH

Simone Altmann

Senior Communication Manager – Public Relations

Tel: +49-69-175371-030

presse.cathay(at)gce-agency.com

www.cathaypacific.com

www.cathaydragon.com



Datum: 23.11.2016 - 18:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1428303

Anzahl Zeichen: 3437

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Simone Altmann

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069175371030



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung