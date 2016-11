Mitteldeutsche Zeitung: zu Generaldebatte im Bundestag

(ots) - Angela Merkel hat viele Qualitäten. Eine gehört

nicht dazu: Reden halten. Der Auftritt der Kanzlerin war

technokratisch, ja blutleer. Sie sagte unter anderem: "Bei der

Batterie-Herstellung und der künstlichen Intelligenz müssen wir

nachholen." Die Bevölkerung erreicht man so nicht. Es stimmt ja, dass

es Deutschland insgesamt besser geht als fast dem gesamten Rest der

Welt. Doch gute Zahlen sind das eine - Lebensrealitäten von Menschen

mit hohen Mieten und prekärer Beschäftigung sind etwas anderes.

Sahra Wagenknecht hingegen kann gut reden. Folgt man ihrer

Darstellung, dann sieht es in Deutschland aus wie nach dem Zweiten

Weltkrieg. Alles kaputt. So klagt man die Trumps dieser Welt herbei,

die man angeblich bekämpfen will. Verantwortungsbewusst ist das

nicht.







