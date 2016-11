Park Bostalsee in Nohfelden gewinnt internen Center Parcs „Village of Excellence“-Award

(firmenpresse) - Köln, 23. November 2016. In der Kurhalle im saarländischen Nonnweiler veranstaltete Center Parcs, der europäische Marktführer für Kurzurlaub und Nahtourismus, gestern ein internes Galaevent zu Ehren des besten Parks der Unternehmensgruppe. Dabei ging der Park Bostalsee als Gewinner des Abends hervor und kann sich ab sofort mit dem Award „Village of Excellence 2016“ schmücken. Mit von der Partie war die in der Region bekannte Moderatorin Sonja Marx, die durch den feierlichen Abend führte.

Alle 21 Center Parcs in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sowie die vier Sunparks in Belgien nehmen an dem jährlichen internen Wettbewerb teil. Insgesamt gibt es vier Kriterien, nach denen der Gewinner ermittelt wird: allgemeine Zufriedenheit, Weiterempfehlungsrate, Rückkehrabsicht und Zufriedenheit über die Mitarbeiter. Die Bewertungen basieren auf den Ergebnissen des Fragebogens, den die Gäste nach ihrem Aufenthalt via E-Mail zugeschickt bekommen mit der Bitte, den besuchten Park hinsichtlich Service und Qualität zu bewerten. Intern werden anhand der ausgefüllten Fragebögen Punkte an die unterschiedlichen Parks vergeben. Wer am Ende des Geschäftsjahres die Höchstpunktzahl erreicht hat, kann sich über den begehrten Award freuen.

Diese Ehre wurde gestern dem Park Bostalsee zuteil, der als klarer Gewinner des Abends hervorging. Andreas Veit, Bürgermeister von Nohfelden, überreichte Esther Puma, General Manager Center Parcs Park Bostalsee, den Pokal und gratulierte zu der Anerkennung: „Ich freue mich, dass die herausragenden Leistungen von Esther Puma und des gesamten Center Parcs-Teams vom Park Bostalsee mit dieser Auszeichnung geehrt werden. Uns verbindet seit Jahren eine gute Partnerschaft, der Park bringt viele Besucher nach Nohfelden und steigert die Attraktivität unserer Region. Auch für die Zukunft wünsche ich dem Park Bostalsee, dass dieser an den Erfolg von heute anknüpfen kann.“

Belohnt werden die Mitarbeiter des beliebten Feriendomizils im Saarland auch mit einem Geldbetrag von 7.500 Euro. „Wir haben uns überlegt, mit dem Gewinn einen schönes Event bei uns im Park zu veranstalten oder einen Ausflug für unsere Mitarbeiter zu organisieren“, zeigt sich Puma stolz über die Trophäe. „Unser herzliches Dankeschön gilt allen unseren Besuchern, die unseren Park Monat für Monat so gut bewertet haben. Für uns gibt es nichts Schöneres als zu sehen, dass unsere Bemühungen sich im heutigen Erfolg widerspiegeln, der sich wiederum aus der Gästezufriedenheit ergibt. Dies spornt uns an, auch in Zukunft unser Bestes zu geben.“





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:

Die Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs wurde 1967 gegründet und ist im Bereich des Nahtourismus europaweit marktführend.

Ihr einzigartiges Wirtschaftsmodell beruht auf dem Zusammenwirken zweier Branchen: dem Tourismus und der Immobilienwirtschaft. Derzeit umfasst die Gruppe fünf Tourismusmarken: Pierre & Vacances und seine Marken Premium und Resorts, Maeva, Center Parcs, Sunparks und Adagio Aparthotels. Ihr Tourismusangebot umfasst rund 46.000 Apartments und Ferienhäuser an 280 Standorten in Europa. 2014/2015 hat die Gruppe einen Umsatz von 1.436 Milliarden Euro erzielt und 7,5 Millionen europäische Gäste empfangen.

Über Center Parcs Europe:

Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Center Parcs Europe betreibt 25 Ferienparks (21 Center Parcs- und vier Sunparks-Anlagen) in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.



