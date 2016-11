Kulinarischer Genuss & Silvesterlounge: Glanzvoller Jahreswechsel im Grandhotel Hessischer Hof

(firmenpresse) - Frankfurt, 23. November 2016. Im Grandhotel Hessischer Hof wird stilvoll ins Jahr 2017 gerutscht: In luxuriös festlichem Ambiente sorgt das einzig privat geführte Hotel in Frankfurt zuerst für ein kulinarisches Vergnügen bevor mit der Silvesterlounge eine rauschende Nacht gefeiert wird.

Zum Silvesterdinner zaubern Küchenchef Roland Füssel und sein Team ein exklusives Sechs-Gang-Menü: Auf Jacobsmuschel mit Blutorange und Kokos folgt feinste Gänseleber mit Purple Curry, Apfelgelee und Brioche. Anschließend werden eine Wildessenz mit Brätroulade sowie soufflierter Heilbutt an Petersilienrisotto und Weißweinschaum serviert. Auf geeistes „Dark and Stormy“ folgt ein Aubrac-Rinderfilet unter Trüffelkruste, Banyuls, Rahmwirsing und Dauphine-Kartoffeln. Den fruchtig-feurigen Abschluss bildet eine Kokosmousse mit Zitronengrass, Chili und Mango. Das Menü kostet 180 Euro pro Person inklusive Champagner-Aperitif, Wein, Mineralwasser und Kaffee.

Ab 22 Uhr verwandelt sich der Festsaal des Grandhotels Hessischer Hof in die Silvesterlounge. Livemusik bis in die frühen Morgenstunden sorgt für die richtige Feierstimmung. Die Silvesterlounge ist auch ohne Restaurantbesuch möglich und kostet 115 Euro pro Person inklusive ausgewählter Getränke, großzügigem Snackbuffet sowie einem Glas Champagner zum Jahreswechsel.

Um nach dem rauschenden Fest entspannt zu nächtigen, hat das Fünf-Sterne-Hotel ein weiteres exklusives Paket geschnürt: Für die Übernachtung im Zeitraum vom 30. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017 zahlen Gäste 285 Euro für zwei Personen inklusive Frühstück, Petit Fours und einer Flasche Champagner.

Am Neujahrsmorgen wartet ein stärkendes Katerfrühstück bis 13 Uhr mit allerlei Köstlichkeiten auf alle Übernachtungsgäste und Gäste von außerhalb. Das Neujahrs-Champagnerfrühstück kostet 35 Euro pro Person einschließlich reichhaltigem Buffet, Champagner, Säften, Kaffee und Tee.

Buchungen erfolgen über mice(at)hessischerhof.de oder telefonisch unter 069 / 75 40 29 27.





