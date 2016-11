Winterzauber in Lissabon: Lichterglanz und weihnachtliche Show

Video Mapping Show auf dem Platz Praça do Comércio erzählt Nikolaus Geschichte zu Zeiten der Erderwärmung

(firmenpresse) - Lissabon/Frankfurt, 23. November 2016 – Lissabon hat auch im Winter Saison und lockt in der Vorweihnachtszeit mit Lichterglanz und einer weihnachtlichen Show. Nur rund drei Flugstunden von Deutschland entfernt und mit Durchschnittstemperaturen von zwölf Grad sowie zehn Stunden Tageslicht ist die portugiesische Hauptstadt im Dezember ein lohnendes Ziel für Kurzreisen oder Wochenendtrips.

Leuchtende Dekorationen in den Straßen und ein großer sowie festlich geschmückter Weihnachtsbaum am Praça do Comércio sorgen für Feiertagsstimmung. Der große Platz, auch Terreiro do Paço genannt, befindet sich unmittelbar am Tejo-Ufer und wird vom 14. bis zum 23. Dezember 2016 zur großen Bühne. Täglich findet hier eine 3D Video Mapping Show statt, die direkt auf das Gebäude rund um den Triumphbogen Arco da Rua Augusta projiziert wird. Die aufwändig produzierte Show aus Animation und Musik trägt den Namen „Der neue Palast des Nikolaus“ (O Novo Palácio do Nicolau) und erzählt folgende Geschichte: Da der Nikolaus-Palast am Nordpol vollständig von einer Lawine zerstört wurde, ist das Weihnachtsfest in Gefahr und könnte ausfallen. Um Hilfe für den Aufbau seines Palastes und seiner Werkstatt zu suchen, begibt sich Nikolaus auf eine lange Reise. Plastikinsel im Meer, Erdöl-Monster und Abholzung – Entlang seines Weges wird er mit den Auswirkungen der globalen Erderwärmung konfrontiert. Am Ende seiner Reise baut Nikolaus mit Unterstützung von Mensch und Tier einen neuen Palast und lädt zum großen Fest ein.

Mit der Show soll den Zuschauern die Folgen des Klimawandels sowie die Art und Weise, wie sie die Welt gefährden bewusst gemacht werden.

Die Inszenierung ist für Besucher kostenfrei und beginnt jeweils um 19 Uhr,

19:45 Uhr und 20:30 Uhr.

Weitere Informationen unter: www.visitlisboa.com

