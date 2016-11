Live Nation baut mitÜbernahme von Sweden Rock Festivals globales Festivalportfolio weiter aus

(ots) - Live Nation

Entertainment, Inc. (NYSE: LYV) verkündete heute die mehrheitliche

Übernahme des Sweden Rock Festival, eines der erfolgreichsten und

ältesten Festivals Schwedens. Das bisherige Sweden-Rock-Festival-Team

wird die Veranstaltung weiterhin betreuen, managen und produzieren,

hat jedoch jetzt zusätzlich Zugang zum beispiellosen

Festivalportfolio und den Ressourcen von Live Nation.



Einschließlich des Sweden Rock Festival befinden sich jetzt sechs

schwedische Festivals im Portfolio von Live Nation, darunter: The

Island Festival, Popaganda, Stockholm Music & Arts, Summerburst und

Way Out West. Anders als die anderen Festivals von Live Nation im

Land ist das Sweden Rock Festival die einzige Veranstaltung ist, mit

der Rockmusik gefeiert wird.



Für Live Nation war Vielfalt schon immer einer der

Schlüsselfaktoren beim Ausbau seines internationalen

Festivalportfolios, das mehr als 80 globale Festival umfasst,

einschließlich der berühmten Veranstaltungen: Governors Ball,

Lollapalooza, Bonnaroo, Austin City Limits, Electric Daisy Carnival,

T in the Park, Reading, Leeds, Rock Werchter u. v. m. Live Nation

betreibt aktuell mehr als die Hälfte der 25 führenden Festivals auf

der ganzen Welt. Diese Übernahme sichert die Führungsposition des

Sweden Rock Festival auf dem skandinavischen Markt und schafft

gleichzeitig neue Wachstumschancen.



"Das Sweden Rock bietet alle Qualitäten, die uns bei einem

herausragenden Festival wichtig sind, angefangen bei einer

einzigartigen musikalischen Kultur bis hin zu einer engagierten

Fangemeinde", erklärt John Reid, President Concerts, Live Nation

Europe. "Es ist eine tolle Ergänzung zu unserer globalen

Live-Nation-Festivalplattform."



"Das Sweden-Rock-Team hat bei der Produktion eines der besten und

beliebtesten Festivals Schwedens fantastische Arbeit geleistet und



wir freuen uns sehr darauf, mit ihnen zusammenarbeiten und unser

Festival weiterentwickeln zu können", erklärt Thomas Johansson,

Chairman International Music, Live Nation.



Das Sweden Rock Festival wurde bereits im Jahr 1992 in der kleinen

Stadt Norje außerhalb von Sölvesborg in Südschweden gegründet und hat

sich zu einem der größten Festivals in Schweden entwickelt. Im Laufe

der Jahre waren dort Bands wie Black Sabbath, Kiss, Guns N' Roses,

Mötley Crüe, Aerosmith, Volbeat, Ghost sowie zahlreiche andere junge

und klassische Rock-Acts zu Gast.



"Wir sind mit diesem Deal sehr zufrieden", erklärt Mats Natvig,

CEO von Sweden Rock Festival. "Seit mehr als 20 Jahren haben wir

unser Programm, unsere Services und Sicherheit auf dem Sweden Rock

Festival kontinuierlich verbessert. Durch den Zusammenschluss mit

Live Nation haben wir nun die besten Bedingungen, um unser Festival

für die Zukunft weiterzuentwickeln."



Über Live Nation Entertainment:



Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führende

Live-Entertainment-Unternehmen, das globale marktführende Unternehmen

umfasst: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Live Nation Media &

Sponsorship und Artist Nation Management. Weiterführende

Informationen: www.livenationentertainment.com.



Über Sweden Rock Festival:



Das Sweden Rock Festival feierte vergangenen Sommer sein

25-jähriges Jubiläum. Jedes Jahr lockt das Festival 33.000 Besucher

nach Sölvesborg in Südschweden, wo im Laufe von vier Tagen etwa 80

Künstler auf fünf Bühnen auftreten. Das Unternehmen ist zudem im

Online-Handel, im Vertrieb von Markenspirituosen und externen

Veranstaltungen tätig. Weiterführende Informationen: swedenrock.com







