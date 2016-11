Günther soll neue Verkehrs- und Umweltssenatorin werden

(ots) - Regine Günther soll nach rbb-Informationen vom

Dienstag neue Berliner Verkehrs- und Umweltsenatorin werden.



Günther ist seit 1999 Leiterin des Referats Klima und Energie bei

der Umweltstiftung WWF Deutschland. Sie hat Politikwissenschaften und

Geschichte in Heidelberg, Madrid und Berlin studiert und war unter

anderem Projektleiterin bei der Berliner Energieagentur und

Geschäftsführerin bei den Kritischen Bayer-Aktionären.



Offiziell bestätigen wollen die Berliner Grünen die Personalie

noch nicht. Erst am Donnerstagmittag sollen ihre Vorschläge für die

Senatorenposten offiziell präsentiert werden. Für die Grünen werden

neben der Verkehrssenatorin Günther noch Ramona Pop als

Wirtschaftssenatorin und Dirk Behrendt als Justiz- und

Verbraucherschutzsenator antreten. Bevor sie als Senatoren ernannt

werden können, müssen aber noch SPD, Linke und Grüne dem

Koalitionsvertrag zustimmen. Erst dann kann die Regierung am 8.

Dezember vereidigt werden.







Datum: 23.11.2016 - 18:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1428321

Anzahl Zeichen: 1413

