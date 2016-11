Willi-Bleicher-Preis für MDR-Magazin "Exakt"

Für ihren Beitrag "Wie Betriebsräte strategisch behindert werden"

sind die Autorinnen Dr. Christine Schönfeld und Anja Neubert am

Mittwochabend (23. November) in Stuttgart mit dem Journalistenpreis

der IG Metall Baden-Württemberg in der Kategorie Fernsehen

ausgezeichnet worden.



Im MDR-Nachrichtenmagazin "Exakt" am 15. Juli 2015 schildern die

beiden Journalistinnen am Beispiel eines Heimtextilienherstellers,

wie Betriebsräte in ihrer Arbeit behindert werden. Die Recherchen der

Autorinnen zeigen zudem, dass sich inzwischen eine Art

"Zermürbungsindustrie" entwickelt hat. Professionelle Dienstleister

bieten Seminare wie "In Zukunft ohne Betriebsrat" an. Dabei ist im

Betriebsverfassungsgesetz die Arbeit von Betriebsräten klar geregelt

und deren Behinderung steht unter Strafe. (www.mdr.de/exakt)



"Obwohl die Arbeit der Betriebsräte ein wichtiges Element der

Mitbestimmung und damit unserer Demokratie bedeutet und deshalb auch

vom Gesetzgeber besonders geschützt ist, wird dieses Engagement viel

zu häufig behindert und unterdrückt. Die beharrliche Recherche der

Exakt-Reporterinnen hat diesen Skandal exemplarisch aufgedeckt", sagt

MDR-Chefredakteur Stefan Raue und freut sich über die Anerkennung

dieser investigativen Leistung.



Mit dem Willi-Bleicher-Preis würdigt die IG Metall

Baden-Württemberg zum fünften Mal herausragende Berichterstattung aus

der Arbeitswelt. In diesem Jahr wurden erstmals auch Berichte,

Reportagen und Features prämiert, die außerhalb Baden-Württembergs

verortet sind. Ausgezeichnet wurden vier Beiträge in drei Kategorien.

In der Kategorie Fernsehen gab es diesmal zwei Preisträger: Neben dem

MDR wurde Thomas Hoeth vom SWR für "Flüchtlinge - schaffen wir das



wirklich?" ausgezeichnet. Alle Preisträger-Beiträge auf

www.willi-bleicher-preis.de.



