Westfalenpost: Geburtshilfe

(ots) - Die einen wollen kein Kind zurücklassen, die anderen

wollen die Welt aus den Augen der Kinder betrachten. In der Politik

sind Slogans, die auf das Wohl des Nachwuchses gemünzt sind,

willkommen. Sie täuschen eine Haltung vor, die sich mit dem richtigen

Leben in diesem Land nicht deckt. Warum? Weil das Wohl des Kindes im

Kern politischen Handelns Augenwischerei ist. Das Schicksal des

Nachwuchses entscheidet sich bereits, hört, hört, vor der Geburt.

Findet die Mutter rechtzeitig vor der Entbindung den Weg in die weit

entfernte Klinik und wenn, wenn sie es denn schafft, wird sie mit

offenen und hilfsbereiten Armen empfangen, verbunden mit einer

angemessenen medizinischen Betreuung? Mitnichten. Selbst das

Kinderkriegen ist in dieser Gesellschaft zum Geschäft verkommen, und

ein bisschen Roulette ist auch dabei. Das Klagelied der Hebammen aus

dem Kreißsaal ist im Plenarsaal noch nicht angekommen. Verdichtung

und Zeitdruck bei der Arbeit schrauben die Belastungen hoch. Eine

angestellte Hebamme ist in der Klinik für drei bis fünf Geburten

gleichzeitig verantwortlich. Wer will seinen Beruf in dieser Form

ausüben? Dazu kommen die hohen Versicherungsprämien für Krankenhäuser

mit Geburtshilfe-Stationen und selbstständige Hebammen. Dass die

Krankenkassen nicht bereit sind, Krankenhäusern im ländlichen Raum

den Sicherungszuschlag für eine Grundversorgung in der Geburtshilfe

zu zahlen, verschärft die Lage. Wer in Deutschland auf die Welt

kommt, darf offenbar nichts kosten. Dass Erstgeborene angesichts

dieser Umstände schreien, hat nichts damit zu tun. Sie kennen den

Streit um Geld nicht. Noch nicht. Aber es ist zum Schreien.







Datum: 23.11.2016 - 19:27

