Finanzielle Unterstützung für Treppenlift

Ein Treppenlift in den eigenen vier Wänden ist eine persönliche Anschaffung, die mit hohen Kosten verbunden ist. Was viele nicht wissen: unter bestimmten Voraussetzungen gibt es staatliche Zuschüsse.

Mehr Mobilität im Alter: der Treppenlift für Senioren. Von Secon.

(firmenpresse) - Im Alter kommen vielerlei notwendige Anschaffungen oder gar Umbauten in den eigenen vier Wänden auf Personen mit eingeschränkter Mobilität zu. Zum barrierefreien Wohnen zählt häufig die Anschaffung eines Treppenliftes, der mit hohen finanziellen Kosten verbunden sein kann. In Österreich wird Betroffenen vom Staat finanziell unter die Arme gegriffen, wobei die Bezuschussung eines Treppenliftes abhängig vom jeweiligen Bundesland, in dem die Antragsteller wohnen, ist. Es gelten unterschiedliche Voraussetzungen und auch die maximale Förderhöhe variiert in den einzelnen Ländern stark.



Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Antrag in vielen Fällen. Der Staat bietet Unterstützung in Form von günstigen Darlehen, einmaligen Zuschüssen oder anderen Tilgungserleichterungen an. Unter anderem gibt es Wohnbauförderungen bei Neuerrichtungen, Sanierungsförderungen, Wohnbeihilfen, geförderte Darlehen oder Förderungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen. Bei all diesen Zuschüssen und Förderungen gilt es diverse Fristen, die in den Bundesländern aufgrund unterschiedlicher Bauordnungen und Fördermaßnahmen ebenso variieren, zu beachten. Aus diesem Grund sollten sich Betroffene früh genug, d.h. in der Regel vor Beginn einer Baumaßnahme, mit dem Amt der jeweiligen Landesregierung und den entsprechenden Behörden und Beratungsstellen in Verbindung setzen.



Nähere Informationen und Beratung zu staatlichen Fördermöglichkeiten für barrierefreies Bauen bieten neben den Landesregierungen die Landesstellen des Sozialministeriums sowie das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Außer den diversen staatlichen Zuschussmöglichkeiten bieten auch einige Berufsgenossenschaften und Sozialversicherungsträger wie Pensionsversicherungen eine finanzielle Unterstützung an.



Ganz besonders wichtig bei der Anschaffung von barrierefreien Wohnungseinrichtungen ist die Beachtung der steuerlichen Absetzbarkeit. Unabhängig vom Bundesland und der Versicherung kann beispielsweise ein Treppenlift unter der Kategorie "Außergewöhnliche Belastungen aufgrund von Behinderung" steuerlich abgesetzt werden. Die Steuerersparnis richtet sich dabei individuell nach den persönlichen Einkommens- und Familienverhältnissen. Bei all den Zuschuss- und Fördermöglichkeiten gilt auf alle Fälle, sich rechtzeitig über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu informieren. Zudem ist eines ganz wichtig: erst mit den Bauarbeiten beginnen, wenn die Ansuchen positiv erledigt sind!





Mehr zum Thema Treppenlift erfahren Interessierte unter www.treppenlifte.at.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.treppenlifte.at/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

SECON Gesundheitstechnik ist ein österreichisches Unternehmen. Unsere Liftsysteme bieten ein Höchstmaß an Mobilität und Unabhängigkeit. Treppenlifte und Sitzlifte bringen eine neue Freiheit und Sicherheit in Ihr Zuhause. Ein Treppenlift ist inzwischen zu einem Bestandteil für barrierefreies Wohnen geworden. SECON-Aufzüge werden individuell angepasst und zeichnen sich durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Zudem braucht ein SECON-Aufzug weder eine Schachtgrube noch einen Schachtkopf.



Wenn es um uneingeschränkte Mobilität geht, ist SECON Ihr idealer Partner. 20 Jahre Erfahrung geben uns die Möglichkeit Sie optimal zu beraten, wenn es um Treppenlifte, Sitzlifte und Aufzüge geht.



Dies ist eine Pressemitteilung von

SECON Gesundheitstechnik GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Bahnhofsstraße 20a, 4860 Lenzing

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.11.2016 - 20:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1428328

Anzahl Zeichen: 2923

Kontakt-Informationen:

Firma: SECON Gesundheitstechnik GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Christian Mandl

Stadt: Lenzing

Telefon: 0043-7672-94 990



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.