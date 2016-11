Lausitzer Rundschau: Der ehrbare Kaufmann



Zur Debatteüber Boni-Zahlungen für Konzern-Manager

(ots) - Es hat schon etwas Perverses, wenn Manager Kasse

machen, während sie gleichzeitig Tausende Mitarbeiter auf ihre

"Freistellung" oder ihre "Fluktuation" vorbereiten. Und zwar nicht,

weil die wirtschaftliche Gesamtlage schlecht ist. Sondern, weil die

Bosse nachweislich unternehmerische Fehlleistungen hingelegt haben.

Aber Hauptsache, der Bonus stimmt. Wolfgang Schäuble hat mit seiner

Kritik an und seinem kessen Spruch über Josef Ackermann den Finger in

die richtige Wunde gelegt. Denn das Verhalten einiger Manager hat

erheblich dazu beigetragen, dass sich das gesellschaftliche Klima

rapide verschlechtert hat. Hier die Raffkes, die meist kein

Schuldbewusstsein haben, dort die Bürger, die im Notfall mit ihren

Steuergeldern die Fehler der Bosse ausbügeln müssen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat völlig recht, wenn er daher

endlich mehr Sensibilität der Konzernlenker einfordert. Das reicht

aber nicht aus. Anstand und Verantwortungsbewusstsein sind die Werte,

die in einigen Chefetagen wieder zum Prinzip erhoben werden sollten.

Der ehrbare Kaufmann, nie war er so wichtig wie heute.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

