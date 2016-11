Lausitzer Rundschau: Gefährlich unbedarft



Zum Umgang mit den Ergebnissen des "Sachsen-Monitors"

(ots) - Die Thüringer müssten es am besten wissen. Seit

2000 hören sie regelmäßig tief in den Bauch der Bevölkerung, wie es

dort friedlich gluckert oder eben auch mal rumort. Der

"Thüringen-Monitor" ist beispielhaft in seiner Aussagekraft über die

Stimmungslage im Osten. Diese Studie konfrontiert uns alle Jahre

wieder mit dem Umstand, dass "noch immer die Wahrnehmung einer

Benachteiligung Ostdeutscher gegenüber Westdeutschen kollektiv und

individuell verbreitet" ist, schreiben die Forscher von der

Universität Jena. Und weiter: "Die universellen humanitären Normen,

die der Aufnahme von Flüchtlingen zugrunde liegen, sind viel

ephemerer und eingeschränkter" im Osten, so lautet ein zentraler

Befund. Über die tieferen Gründe dieser Meinungen sind schon

Regalmeter an Büchern geschrieben worden. Die Folgen lassen sich aus

den aktuellen Meinungsumfragen ablesen. Was aber die Experten ratlos

macht, ist, dass die junge Nachwende-Generation diese humanitären

Normen anscheinend wieder über Bord wirft. Junge Leute unter 30

offenbaren im "Sachsen-Monitor" eine politische Unbedarftheit, die

erschrecken lässt. Sie halten mehrheitlich nichts von Parteien. Sie

wollen mit schwierigen gesellschaftlichen Entscheidungen nicht

behelligt werden. Für sie ist die Welt groß und Brüssel ist weit.

Und, noch schlimmer: Viele junge Leute haben offenbar

Schwierigkeiten, sich eine Meinung zu bilden. Man mag sich nicht

vorstellen, was passieren könnte, wenn diese Generation ihre ersten

beruflichen Misserfolge einfährt und sich Frust anstaut.







