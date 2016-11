Allg. Zeitung Mainz: Entkleidet / Kommentar zu Facebook / Von Friedrich Roeingh

(ots) - Es gibt kaum etwas Anderes, was unser Leben so

erleichtert und bereichert und zeitgleich doch soviel berechtigte

Kritik auf sich zieht wie die sozialen Medien. Und Facebook verdient

sich diesen Ruf wahrlich redlich. Das jüngste Beispiel dafür sind die

Überlegungen des Zuckerberg-Imperiums, sich den größten

Internet-Markt der Welt zurückzuerobern, indem man den Machthabern in

China gleich das Zensurprogramm mitliefert, das der doch so

freiheitlichen Plattform die systemkritischen Zähne ziehen würde -

und im Nebeneffekt alle unliebsamen "Netzbeschmutzer" den

Zensurbehörden ausliefern würde. Nein, beschlossen ist das noch

nicht. Aber schon diese gedankliche Anbiederung legt in entkleidender

Weise offen, dass es den Internet-Konzernen im Silicon Valley allein

um ihre möglichst unumschränkte Macht geht. Um das Ziel, eine nach

Möglichkeit weltumspannende Monopolstellung zu erreichen. Nein,

dieser Beitrag wird nicht in Maschinenstürmerei ausarten. Die

Ableitung ist eine ganz andere: Wir müssen auf dringend notwendige

Spielregeln für die Internetgiganten nicht warten, bis wir darüber

mit den Vereinigten Staaten Einvernehmen erzielen. Die Europäische

Union sollte stark genug sein, Bedingungen für die Facebooks und

Googles zu formulieren, um sie mit den Kommunikations- und

Geschäftsregeln einer freiheitlichen Ordnung in Einklang zu bringen.

Dazu zählt der Umgang mit volksverhetzenden Beiträgen und

Hasskampagnen ebenso wie Urheberrechtsfragen sowie die Gewährleistung

von Mindeststandards des Datenschutzes in Zeiten von Big Data. Welche

Sprache man mit Facebook sprechen muss, hat das Unternehmen selbst

gezeigt.







