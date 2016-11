Nominiert für die Innovation Award Honorees der CES 2017: Die Lautsprecher-Boxen ARENA und FESTIVAL der neuen WAND Serie von RIVA Audio

Die Multi-Space-Serie WAND bietet eine flexible, unkomplizierte Lösung für kabellosen Musikgenuss aus jeder Quelle – ob im Netzwerk oder Online

(firmenpresse) - Fountain Valley, USA im November 2016 – RIVA Audio, die Lifestyle Marke von Audio Design Experts, Inc. (ADX), gibt bekannt, dass RIVA ARENA und RIVA FESTIVAL für die CES 2017 Innovation Award Honorees nominiert wurden. Für diese renommierte Auszeichnung werden Konsumgüter mit herausragendem Design und fortschrittlicher Technologie aus 28 Kategorien der Unterhaltungselektronik ausgewählt. Die Jury setzt sich aus unabhängigen Industriedesignern, Ingenieuren und Vertretern der Fachpresse zusammen. ARENA and FESTIVAL sind die ersten Produkte der neuen Serie WAND des kalifornischen Unternehmens, das bereits zuvor für seine hohe Audioqualität prämiert wurde.



„Wir freuen uns sehr, dass die Arbeit unseres engagierten Teams mit dieser prestigeträchtigen Ehrung gewürdigt wird“, sagt Rikki Farr, Vorstand und Chief Creative Officer (CCO) von RIVA Audio. „Viele Menschen wünschen sich Musik in einer Qualität, die so nah am Live-Erlebnis wie möglich ist. Außerdem möchten sie die Freiheit haben, ihre Boxen überallhin mitzunehmen und Musik uneingeschränkt aus allen möglichen Quellen zu streamen. WAND ermöglicht dies alles problemlos und ist damit absolut einzigartig."



Die Serie WAND ist ein anpassungsfähiges Multi-Space-Audiosystem, das stereophonen Sound in höchster Qualität aus nur einer einzigen Box liefert. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Audioerlebnis, das in jedem Raum sowie Outdoor aus jeder Quelle wiedergegeben werden kann – ob per Netzwerk oder Online. WAND bietet damit einen neuen Weg, die jeweilige Lieblingsmusik kabellos uneingeschränkt zu genießen. Anwender können damit Musik in High-Resolution-Qualität hören. Ob Podcasts, YouTube-Kanäle, oder auch multiple Verbindungsmöglichkeiten inklusive Wi-Fi, DDMS, Spotify Connect, AirPlay, DLNA, Bluetooth und Chromecast – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.



Einfache direkte Verbindungen sind genauso möglich wie ein komplettes Wireless-Network-Audiosystem, das parallel auf bis zu 32 Lautsprecher ohne akustische Latenz streamen kann. ARENA und FESTIVAL können ihr eigenes Ad-hoc-Netzwerk aufbauen und bieten auch Outdoor mit dem optional erhältlichen Akkupack größtmögliche Freiheiten, da kein Wi-Fi erforderlich ist. Die RIVA WAND App kreiert eigene Musik-Zonen, streamt unterschiedliche Musik bzw. Audioinhalte und unterstützt zudem Sprachsteuerung. Auch Apps von Drittanbietern lassen sich problemlos einbinden.





Sowohl ARENA als auch FESTIVAL sind mit der Trillium™-Audiotechnologie ausgestattet, einer in den USA bereits patentierten Eigenentwicklung von Riva Audio. Diese proprietäre 3-Kanal Audiotechnologie erzeugt ein deutlich breiteres Klangfeld, als es herkömmliche Lautsprecher dieser Größe erlauben.



Die Lautsprecher ARENA und FESTIVAL gehören zur neuen Serie WAND. Sie werden voraussichtlich im Januar 2017 im Fachhandel und bei rivaaudio.com erhältlich sein. Zur Wahl stehen die Farbkombinationen Black/Titanium und White/Silver. ARENA wird zum UVP von 249 Euro verfügbar sein, FESTIVAL für 499 Euro. Den ARENA Akku wird es in Schwarz oder Weiß zum Preis von 99 Euro geben. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.



Die renommierten CES Innovation Awards werden vom Veranstalter der CES 2017 unterstützt, der Consumer Technology Association (CTA)TM. Die CES besteht seit 1976 und ist bekannt für Innovationen in Produktdesign und Technologie. Sie ist ein weltweiter Treffpunkt für alle, die im Bereich der Konsumgüterindustrie tätig sind.



Die Serie WAND von Riva Audio wird auf der CES 2017 ausgestellt. Die Messe findet von 5. bis 8. Januar in Las Vegas statt. Eine Auswahl der Honorees wurde auf der CES Unveiled New York ausgestellt, die am 10. November im Metropolitan Pavillon in New York stattfand.



Die Jury beurteilt teilnehmende Produkte anhand ihrer Technik, der Ästhetik und des Designs. Entscheidende Kriterien sind die Funktionalität, ein hoher Kundennutzen, einzigartige neue Features und der Vergleich mit dem Mitbewerb.



Produkte, die für die CES Innovation Honorees ausgewählt werden, vereinen demnach innovativstes Design und wegweisende Technik.



Auf CES.tech/Innovation ist eine Auflistung der CES 2017 Innovation Honoree Produkte zu finden, sortiert nach Produktkategorien, Produktnamen, Herstellerinformationen, Beschreibung, Foto und URL.



RIVA Audio wird auf der CES in Las Vegas vom 5. bis 8. Januar 2017 ausstellen.

Weitere Informationen zu Riva Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de







Über RIVA

Audio-Experte Rikki Farr, heute Chairman von ADX, vormals Konzertveranstalter, hat in über 45 Jahren intensiv mit Musikerlegenden wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Miles Davis und vielen mehr zusammengearbeitet. In Kooperation mit leidenschaftlichen Designern, Ingenieuren und Musikern entstand so die Idee von RIVA: soundstarke und dabei handliche Lautsprecher zu entwickeln, mit denen Musik so klingt, wie sie ursprünglich gemacht wurde. Die Bluetooth-Speaker von RIVA kombinieren hochleistungsfähige Komponenten und eine ausgefeilte Technik wie die patentierte, selbst entwickelte Trillium Audio-Technologie, mit elegantem, schlankem Design. RIVA wurde in den USA bereits mehrfach prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award 2014. Firmensitz ist in Südkalifornien. Weitere Informationen sind unter www.rivaaudio.com abrufbar sowie auf www.facebook.com/RIVANation, www.twitter.com/rivaaudio, www.instagram.com/rivanation, Google + http://ow.ly/Pzi9k,

http://www.youtube.com/user/RIVAaudio, http://www.pinterest.com/rivanation/



Über Audio Design Experts, Inc.

Das kalifornische Unternehmen ADX entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Audio-Lösungen. Dank der Kombination aus innovativem Design, intelligenter Technik, langjähriger Erfahrung und mithilfe von engagierten Partnern entstehen Audio-Lösungen mit modernster Hard- und Software. ADX wurde vor zweieinhalb Jahren von Rikki Farr gegründet. Firmensitz ist Fountain Valley in Kalifornien.



