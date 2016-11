Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Thema saubere Luft in Europa

(ots) - Die Menschen werden sich an den Gedanken

gewöhnen müssen, dass der Ruf nach autofreien Innenstädten nicht

länger mehr nur eine unsinnige grüne Vision bleiben kann. Zumindest

nicht, so lange unsere Autos, Lkw und Busse Stick- und

Schwefeldioxide in die Luft blasen, denen ein Großteil der

Bevölkerung in den Ballungsräumen hilflos ausgesetzt ist. 467 000

Opfer, die durch Feinpartikel krank wurden und schließlich starben,

darf man nicht als bloße Statistik zur Seite schieben. Was die

EU-Experten gestern vorgebracht haben, passt zu dem Ziel deutscher

Länderregierungen, bis 2050 überhaupt keine Fahrzeuge mit

Verbrennungsmotoren mehr in die Citys zu lassen. Aber selbst dieses

ehrgeizige Ziel klingt noch viel zu weit weg, um all jenen, die heute

leben, helfen zu können. Dass die Fachleute fast schon im gleichen

Atemzug die Qualität der Gesundheitsfür- und -vorsorge kritisieren,

weil sie in weiten Bereichen der EU nicht den Notwendigkeiten

entsprechen, verdüstert das Bild zusätzlich. Die Botschaft lautet:

Wir machen uns selber krank, haben dann aber nicht die Instrumente,

um Behandlungen durchzuführen. Nun gehört das Thema Gesundheit nicht

zu den Themen, für die Europa zuständig ist. Umso ernster darf man

die vorgelegten Studien nehmen, weil sie frei von eigenen Interessen

sind. Und weil sie mit ihren Forderungen nach mehr Investitionen in

eine Versorgungsstruktur Recht haben, die Ursachen zu wirkungslos

angeht und die Errungenschaften der Medizin nicht mehr für alle

vorhält. Die von der EU-Kommission und der OECD vorgelegten Zahlen

belegen, dass sich Bürger von wirtschaftlich gesunden Staaten

therapeutische Möglichkeiten leisten können, während Bewohner von

weniger entwickelten europäischen Ländern nicht einmal die Chance auf

Behandlung haben. Seit Monaten findet sich der Punkt »Langfristige

Finanzierungen der Gesundheitssysteme« auch auf den Tagesordnungen



der EU-Finanzminister. Weiter gekommen sind sie nicht. Spätestens an

dieser Stelle ist die EU doch wieder im Boot. Denn auf europäischer

Ebene werden nicht nur Höchstgrenzen für Schadstoffe erarbeitet,

sondern auch um Ausnahmen für bestimmte Wirtschaftsbereiche gerungen.

Für deren Folgen müssen dann zunehmend überforderte

Gesundheitssysteme einspringen. Das ist nicht nur unsinnig, sondern

auch verantwortungslos. Die Mitgliedstaaten finanzieren mit hohen

Milliardenbeträgen ein europäisches Forschungsrahmenprogramm, von dem

man konkrete Vorschläge für eine Krankheitsvorsorge ebenso wie für

eine Gesundheitserhaltung erwarten kann. Der gleiche Elan, mit dem

sich die EU für den Schutz des Klimas einsetzt, wäre auch für das

Schaffen einer gesunden Umgebung nötig.







