Weser-Kurier: Deutsche Fußball Liga will Fernsehgeld künftig anders verteilen

(ots) - Wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) an diesem

Donnerstag in Frankfurt ihren neuen Verteilschlüssel für das

Fernsehgeld vorstellt, dann wird es nach Informationen des

WESER-KURIER ein paar ganz große Gewinner geben: nämlich die Klubs,

die sich im April zum Team Marktwert zusammengeschlossen haben. Neben

Werder Bremen gehören dazu der Hamburger SV, Eintracht Frankfurt,

Hertha BSC, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart, der inzwischen

allerdings in die zweite Liga abgestiegen ist. Die in der ersten Liga

verbliebenen Traditionsvereine werden ab der Saison 2017/2018

vergleichsweise mehr Millionen vom TV-Geld kassieren als die

sogenannten Kleinen in der Liga. Es geht pro Klub um Erlöse im hohen

einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbereich.



Wie der WESER-KURIER in seiner Donnerstagausgabe berichtet, plant

die DFL, den bisherigen zwei Säulen bei der Verteilung des

Fernsehgeldes noch eine dritte Säule hinzuzufügen, die - vereinfacht

ausgedrückt - erstmals den Marktwert der Bundesliga-Teams

berücksichtigt. Wie genau die DFL den Marktwert ermitteln will, wird

sie erst an diesem Donnerstag verraten. Klar ist aber, dass auch

sogenannte weiche Faktoren eine Rolle spielen werden, die bisher

nicht zum Zuge gekommen sind. Bislang werden 65 Prozent der TV-Gelder

an alle Klubs gleichmäßig verteilt, die restlichen 35 Prozent nach

dem Tabellenplatz und der sogenannten Fünfjahreswertung.







