Stuttgarter Nachrichten: Richterkritik/Polizeigewerkschaft/Hameln

(ots) - Wendt schießt mit seiner Allgemeinkritik übers

Ziel hinaus. Letztlich ist es im Rechtsstaat Richterpflicht,

Ermittlungsergebnisse objektiv zu prüfen und zu werten - egal, wie

frustrierend die Urteile für die Polizei manchmal ausfallen mögen. Es

wäre besser, Wendt würde sich an die Seite der Gerichte stellen, die

ihrerseits in vielen Fällen unterbesetzt mit dem Rücken zur Wand

stehen - so dass Prozesse teilweise über Jahre unbearbeitet liegen

bleiben (was der Erinnerung von Zeugen schadet) oder sich ewig

hinschleppen (was oft Strafabschläge oder Einstellungen nach sich

zieht). Eines aber sollte Wendt nicht, wenn er Täter der gerechten

Strafe zuführen will: Polizei gegen Richter ausspielen. Weil im

Rechtsstaat für alle Entscheider gilt: Es regiert das Gesetz. Nicht

das Gefühl.







