Weser-Kurier: Hans-Ulrich Brandtüber die Streiks bei Lufthansa

(ots) - Völlig verfahren, oder - in diesem Fall - total

abgehoben, so lässt sich der Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und der

Vereinigung Cockpit (VC) in aller Kürze zusammenfassen. Und ein Ende

dieses Dilemmas ist auch weiterhin nicht in Sicht. Dabei liegt die

erste von inzwischen 14 Streikrunden schon fast drei Jahre zurück.



So viel ist klar: Ohne einen Mediator, ohne Hilfe eines

durchsetzungsstarken Schlichters wird es in diesem Dauerstreit keine

Einigung geben. Doch selbst wenn sich beide Tarifparteien darauf

einlassen sollten - die jetzt aufgelaufene Gemengelage hat es

dermaßen in sich, dass auch dann noch eine Einigung schwer wird.



Dampf aus dem Kessel könnte genommen werden, wenn wenigstens ein

Kompromiss bei der Anpassung der Pilotengehälter ausgehandelt werden

könnte. Ein schlichter Lohnstreit sollte unter vernünftigen

Tarifpartnern niemals zu 14 Streikrunden führen. Das ist absurd.



Anders sieht die Sache aus, wenn es um die künftige Strategie des

global agierenden Lufthansa-Konzerns geht. Doch so verständlich der

Wunsch der VC nach mehr Mitsprache dabei ist, ein tariffähiges Ziel

ist das nicht. Dass dennoch beides miteinander in einen Topf geworfen

wird, macht diesen Streit so schwer lösbar. Es lässt tief blicken in

die Unternehmenskultur bei Lufthansa, dass es so weit überhaupt

gekommen ist.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Markus Peters /Leiter Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 21:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1428350

Anzahl Zeichen: 1745

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung