Weser-Kurier: Peter Mlodochüber das Thema Kriminalität im niedersächsischen Landtagswahlkampf

(ots) - Wenn sich der Niedersächsische Landtag mit

Wohnungseinbrüchen und Sexualstraftaten beschäftigt, erwartet man

eigentlich einen Wettstreit um die besten Rezepte gegen diese Formen

der Kriminalität. Doch Regierung und Opposition fetzen sich lieber

darüber, ob und wann bestimmte Zahlen zu den Delikten veröffentlicht

werden dürfen.



SPD-Innenminister Boris Pistorius will zunächst keine Daten

herausrücken, verweist auf einen uralten Beschluss seiner Kollegen in

Bund und Ländern, wonach es nur eine jährliche Statistik geben darf.

Die CDU-Anfrage empfindet er offenbar als Schikane. Schwarz-Gelb

wittert im Gegenzug Geheimniskrämerei und spricht sogar von

Verfassungsbruch, weil Rot-Grün mal wieder das Auskunftsrecht der

Abgeordneten mit Füßen tritt.



Dass die Statistik dann doch noch kommt, dass sie wenig

Sensationelles zu bieten hat, spielt da längst keine Rolle mehr. In

knapp 14 Monaten ist Landtagswahl. Die Dünnhäutigkeit auf beiden

Seiten nimmt erschreckende Formen an. Wüste Attacken ersetzen alle

Argumente. Die Furcht vor Kriminalität und Terror wird im Wahlkampf

eine Hauptrolle spielen. Eine verbale Abrüstung wäre dringend

geboten.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Markus Peters /Leiter Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 21:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1428351

Anzahl Zeichen: 1561

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung