Weser-Kurier: Marc Hagedornüber den neuen Schlüssel beim TV-Geld

(ots) - Werders Geschäftsführung hat nach dem kleinen

Erfolg aus dem vergangenen Geschäftsjahr mit 2,8 Millionen Euro

Gewinn jetzt offenbar einen wirklich großen Coup gelandet. Wenn der

Verteilschlüssel fürs TV-Geld künftig den Marktwert der Klubs

berücksichtigt, dann hat das Team Marktwert mit dem Zugpferd Werder

sein Ziel erreicht.



Natürlich wird es jetzt einen Aufschrei geben. An Standorten wie

Augsburg, Ingolstadt, Freiburg oder Mainz wird man sich ungerecht

behandelt fühlen. Und man kann den Ärger verstehen: Diese Klubs sind

kleiner oder weniger traditionsreich als Großstadtvereine wie Werder,

der HSV oder Eintracht Frankfurt. Dafür werden sie bestraft, so ihre

Wahrnehmung. Mehr noch: Gemessen an ihren Möglichkeiten machen viele

kleine Klubs sportlich und wirtschaftlich einen besseren Job als

mancher Großklub, der seit Jahren am Abgrund taumelt.



Trotzdem ist ein neuer Verteilschlüssel überfällig, denn die

Fußball-Bundesliga ist auch Show-Business. Vor allem deshalb zieht

sie die Massen in ihren Bann. Die Liga lebt von den Emotionen und

Kapriolen, die die sogenannten Traditionsklubs auslösen. Der neue

Verteilschlüssel trägt dem Rechnung.







