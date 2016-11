Badische Zeitung: Debatteüber Populismus / Bloß keine Angststarre

Kommentar von Dietmar Ostermann

(ots) - Die Linke will offenbar Feuer mit Öl bekämpfen

und bei der kommenden Bundestagswahl die Frust- und Protestwähler

nicht kampflos der AfD überlassen. Der heilige Furor, mit dem eine

Sahra Wagenknecht da den linken Trump gab (und das Original lobte),

lässt nichts Gutes erwarten. Deutschland, ein Land, in dem der

einfache Bürger ums Überleben kämpft? Wer so redet, der will

Verunsicherung und Angst zu Wut aufschäumen. Der kämpft nicht gegen

Populisten, der gehört dazu. http://mehr.bz/khs273t







Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.forum(at)badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 22:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1428353

Anzahl Zeichen: 846

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Zeitung

Stadt: Freiburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung