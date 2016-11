Unternehmensbewertung mittelständischer Unternehmen durch ADVA BERATER

ADVA BERATER begleitet mittelständische Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge mit einem Team aus Steuerberatern und Unternehmensberatern. Wichtig dabei ist eine objektive Unternehmensbewertung.

ADVA BERATER begleitet Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge und erstellt Unternehmensbewertunge

(firmenpresse) - Was ist mein Unternehmen wert?



Stellen Sie sich auch regelmäßig die Frage, was Ihr Unternehmen eigentlich wert ist?



Tief verwurzelt im unternehmerischen Tagesgeschehen bleibt meist nur wenig Zeit sich einmal Gedanken über den Wert des eigenen Unternehmens zu machen. Die Ermittlung des Unternehmenswertes gehört zu den schwierigsten betriebswirtschaftlichen Themenkomplexen. Die Bewertungsanlässe sind dabei sehr vielseitig. Angefangen bei der familieninternen Unternehmensnachfolge, dem Kauf bzw. Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen bis hin zum Ein- oder Austritt von Gesellschaftern oder bei der Investorensuche.



Die Bedeutung einer marktfähigen Unternehmensbewertung nimmt stetig zu. Jede unternehmerische Entscheidung kann wesentlichen Einfluss auf den Unternehmenswert haben. Die Kenntnis wertbestimmender Einflussfaktoren ermöglicht gezieltes Handeln. Nur wenn Sie wissen, welchen Wert Ihr Unternehmen als einer Ihrer wichtigsten Vermögenswerte besitzt, sind Sie in der Lage auf sich verändernde Situationen rasch zu reagieren.



Sie möchten wissen, was Ihr Unternehmen wert ist oder wie Sie diesen Wert aktiv beeinflussen können? Wir unterstützen Sie gern.



Wer wir sind



Wir, die ADVA BERATER, haben als Steuer- und Unternehmensberater in den vergangen Jahren eine Reihe von Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge beraten und begleitet. Grundlage war stets eine objektive Unternehmensbewertung. Wir kommen aus Dresden und sind regional tief verwurzelt. Der Standort steht für unsere Verbundenheit mit Sachsen und unseren genauen Kenntnissen der wirtschaftlichen Gegebenheiten.



Wie wir arbeiten



Als kompetenter Ansprechpartner beraten wir mittelständische Unternehmen aller Branchen aus der Region Sachsen. Wir beraten persönlich, individuell und zukunftsorientiert. Wir strukturieren, begleiten, coachen, vermitteln und motivieren.





Wie wir bewerten



Wir bewerten Ihr Unternehmen in Anlehnung an den Unternehmensbewertungsstandard IDW S1. Dieser allgemein anerkannte Bewertungsstandard umfasst die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) veröffentlichten "Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen". Diese Bewertung - unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Besonderheiten -ermöglicht eine individuelle und objektive Ermittlung des Unternehmenswertes.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Dann sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Gern stellen wir Ihnen unser Team aus Steuerberatern, Unternehmensberatern und Finanzierungsspezialisten vor.



ADVA BERATER

Maxstraße 8

01067 Dresden

+49 (0)351 821296"0

kontakt(at)adva-berater.de

www.adva-berater.de



ADVA BERATER DRESDEN



Unternehmensplanung - Unternehmensbewertung - Unternehmensnachfolge - Steuerberatung - Unternehmensfinanzierung - Fördermittel









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.adva-berater.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ADVA Berater ist ein junges, professionelles und innovatives Team von Steuerberatern, Unternehmensberatern und Finanzierungsspezialisten am Standort in Dresden. Die Dienstleistungsangebote sind auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Bereichsübergreifende Kernkompetenzen aufgrund der langjährigen Tätigkeit der ADVA Berater in Steuerberatungs-, Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestehen insbesondere in den Fachgebieten Gründung und Wachstum von Unternehmen, der Unternehmensnachfolge und bei der Sanierung bzw. Restrukturierung von Unternehmen. Die professionelle Bearbeitung der klassischen Steuerberatungsdienstleistungen ist die Basis für eine aktive und effiziente Unternehmensgestaltung und einer fachübergreifenden Unternehmensberatung.

ADVA . Mehrwert für Ihr Unternehmen





Dies ist eine Pressemitteilung von

ADVA I CON GmbH

Leseranfragen:

Maxstraße 8, 01067 Dresden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.11.2016 - 23:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1428356

Anzahl Zeichen: 3430

Kontakt-Informationen:

Firma: ADVA I CON GmbH

Ansprechpartner: Christian Brade

Stadt: Dresden

Telefon: +49 351 82129618



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.