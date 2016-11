Albrecht DR 422: Das kleine und vielseitige Webradio

Albrecht Audio stellt mit dem neuen DR 422 ein smartes Internetradio mit brillanten Farbdisplay, DLNA-Funktion und überzeugendem Klang vor.

(firmenpresse) - Dreieich / Lütjensee, im November 2016 – Das kleine Internetradio Albrecht DR 422 holt Radiosender aus der ganzen Welt in das eigene Wohnzimmer, die Küche oder in das Schlafzimmer. Über 25.000 Internet-Sender können in Verbindung mit einem WLAN-Router empfangen werden. Dank DLNA-Heimvernetzung und kostenlos erhältlicher App „AirMusic Control“ lassen sich Musik oder Hörspiele in bester digitaler Klangqualität vom Smartphone oder Tablet PC aus über das Albrecht DR 422 abspielen. Auch die Radiosteuerung selbst ist über die App ganz einfach möglich. Für ein raumfüllenderes Audioerlebnis, kann das neue Modell an eine vorhandene Stereoanlage oder ein Lautsprechersystem gekoppelt werden. Das neue Menü-Design gestaltet die Bedienung über das große Farbdisplay sehr komfortabel. Zusatzinformationen wie Wettervorhersagen sind hier ebenfalls abrufbar. Von Albrecht Audio wird das neue Modell als Nachfolger des Bestsellers DR 402 jetzt im eleganten, matt-schwarzen Gehäuse präsentiert, das ab sofort erhältlich ist.



Von modernen Radio-Geräten wird Vielseitigkeit bei Empfang und Wiedergabe erwartet, denn der Trend liegt eindeutig bei individuellem Musikgenuss zu jeder Tageszeit und aus einer großen Auswahl an zu nutzenden Quellen. Mit dem neuen DR 422 stellt Albrecht Audio ein Radio vor, das diese Vorgaben bestens erfüllt, zukunftssichere Technik in einem Gerät bietet und zudem mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis punkten kann.



Unendliche Empfangswelten

Mit dem Internetradio Albrecht DR 422 stehen den Hörern mehr als 25.000 globale Radiostationen zur Verfügung. Diese Auswahl an Sender nach eigenen Vorlieben und unterschiedlichsten Musikrichtungen aus der ganzen Welt ist ein großer Gewinn. Die ausgewählten Favoriten können auf einen der 250 Speicherplätze direkt am Gerät gespeichert werden können. Voraussetzungen für den Empfang sind lediglich eine Internetverbindung sowie ein WLAN-Router. Das übersichtliche Farbdisplay mit neuer Menüführung in 17 Sprachen hilft intuitiv bei der Senderauswahl, der Belegung von Favoriten und bei den zahlreichen weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Selbst lokale Wetterberichte können am Radio abgerufen und über das Display mit einer 5-Tage-Vorschau gesichtet werden. Besonders praktisch im Wohnbereich oder in der Küche, wenn am Morgen vor dem Start in den Tag die aktuellen Wettervorhersagen bei den Nachrichten verpasst wurden. Möchte man allein Musik im Wohnzimmer genießen, ist dafür ein Kopfhöreranschluss am Gerät vorgesehen. Dank komfortabler Weckfunktion und Dimmer macht das Albrecht DR 422 auch im Schlafzimmer eine gute Figur und empfiehlt sich hier als praktischer Radiowecker mit guter Audioqualität.





Digital vernetzt mit DLNA

Mit dem Albrecht DR 422 ist eine Verbindung zum Smartphone oder Tablet PC via DLNA und der kostenlosen App „AirMusic Control“ aus dem Google Play Store oder Apple App Store ganz leicht hergestellt. Damit ist das beliebte Musik-Streaming direkt von allen mobilen Geräten im eigenen Haushalt äußerst komfortabel möglich. Dazu fungiert die App als Radiosteuerung und Fernbedienung. So lassen sich alle Funktionen des Albrecht DR 422 auch bequem vom Sofa aus steuern.



Verfügbarkeit und Preis

Das neue Internetradio Albrecht DR 422 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 89,90 Euro.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.alan-electronics.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Albrecht Audio & Alan Electronics:

Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Lütjensee bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen CTE-Firmengruppe mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.alan-electronics.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakte Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht / Konstantina Koch

Tel.: +49 (0) 6103-9481-29

presse(at)alan-electronics.de



Presseagentur Profil Marketing

Stefan Winter

Tel.+49 (0) 531-38733-16

s.winter(at)profil-marketing.com



Datum: 23.11.2016 - 23:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1428358

Anzahl Zeichen: 3556

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Stefan Winter

Stadt: Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531-38733-16



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 141 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung