In zahlreichen Atomkraftwerken in Europa beeinträchtigen übermäßige

Alterung und Materialfehler offenbar die Stabilität der

Reaktordruckbehälter. Dafür spricht, dass nach Recherchen von WDR und

Süddeutscher Zeitung in mindestens 18 aktiven Atomreaktoren in

Tschechien, Belgien, Frankreich, Finnland und der Slowakei das

Notkühlwasser auf bis zu 60 Grad Celsius vorgeheizt wird. Dadurch

soll offenbar das Risiko verringert werden, dass der stählerne

Reaktordruckbehälter reißt, wenn er bei einem Störfall mit zu kaltem

Wasser gekühlt wird. Die Folge eines solchen Bruchs kann eine

Kernschmelze sein.



"Je länger Stahl mit Neutronen bestrahlt wird, desto spröder wird

er", sagt Michael Sailer, Atomexperte beim Öko-Institut und lange

Jahre Mitglied der Reaktorsicherheitskommission. In vielen Reaktoren

sei diese Versprödung allerdings schneller vorangeschritten als

ursprünglich berechnet. Das Notkühlwasser werde in diesen Reaktoren

vorgeheizt, "um die Spannungen bei einer Notkühlung zu begrenzen,

weil der Reaktordruckbehälter nicht mehr so stabil ist, wie er sein

sollte", sagt Wolfgang Renneberg, bis 2009 Leiter der Abteilung

Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium.



Auch Materialwissenschaftlern bereitet diese Praxis große Sorge. "Das

Vorwärmen bedeutet: entweder sind schon Risse da, die relativ groß

sind. Oder man ist unsicher, ob die Versprödung nicht vielleicht doch

größer ist, als bisher angenommen", erklärt Sicherheitsexpertin Ilse

Tweer, Mitglied des Atomforscher-Netzwerkes INRAG.



Im Februar dieses Jahres war bekannt geworden, dass in dem belgischen

Reaktor Doel-3 wegen zahlreicher Risse im Reaktorbehälter das

Notkühlwasser vorgeheizt wird. WDR und SZ liegen nun Dokumente vor,

wonach in den beiden "Schwester-Reaktoren" Doel-1 und Doel-2 bereits

1992 damit begonnen wurde, das gleiche Verfahren anzuwenden. In



Tschechien bestätigte die Betreiberfirma CEZ, dass das Notkühlwasser

in allen sechs Reaktoren des Landes bis heute vorgeheizt wird - in

Temelin sogar seit Inbetriebnahme im Jahr 2000, im AKW Dukovany seit

1992. "Das ist keine Sicherheitsmaßnahme", kommentiert ein Sprecher

der Betreiberfirma CEZ, "sondern Ergebnis einer ständigen

Verbesserung." Ziel sei lediglich, die Auswirkungen eines möglichen

Einsatzes der Notkühlung "auf die Lebenszeit des

Reaktordruckbehälters zu verringern".



Die finnische Betreiberfirma "Fortum" bestätigte ebenfalls die

Recherchen von WDR und SZ, wonach in den beiden Reaktoren Loviisa-1

und Loviisa-2 das Notkühlwasser bereits seit 1990 vorgeheizt wird.

Als Grund nennt die Firma, im Falle eines Unfalls wolle man

Temperaturschocks vermeiden, vor allem im Reaktordruckbehälter. Auch

für die Reaktoren in Frankreich - wo u.a. das seit langem umstrittene

Atomkraftwerk Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze

betroffen ist - und der Slowakei liegen Dokumente über das Vorheizen

des Notkühlwassers vor. Die Betreiber reagierten jedoch auf die

Anfragen von WDR und SZ nicht. In deutschen Atomkraftwerken wird

diese Praxis derzeit nicht angewandt.



Im Normalfall beträgt die Temperatur des Notkühlwassers fünf bis zehn

Grad. "Die Vorwärmung von Notkühlwasser bedeutet einen Abbau von

wichtigen Sicherheitsreserven", meint der frühere Atomaufseher

Renneberg: "Wenn man nicht mehr sicher ist, dass der

Reaktordruckbehälter das normal temperierte Notkühlwasser aushält,

dann ist das allein schon ein Alarmsignal." Renneberg weist außerdem

darauf hin, dass durch dieses Verfahren neue Risiken entstehen -

etwa, wenn die Heizung ausfällt oder nicht ausreichend vorgewärmtes

Wasser zur Verfügung steht. "Bei solch einer Maßnahme sträubt sich

wirklich alles in mir. Das geht an die Substanz", so Renneberg.



Das Vorheizen des Kühlwassers ändert auch nichts an der

beeinträchtigten Stabilität des Reaktordruckbehälters selbst. "Damit

können sich die Betreiber ein paar Jahre weiteren Betrieb kaufen",

erklärt Atomexperte Michael Sailer gegenüber WDR und SZ, "die

Neutronenversprödung wird damit aber nicht aufgehalten. Egal, was man

macht, man gerät immer näher an die Grenzen des Materials."



Der ehemalige GRS-Mitarbeiter und Atomsicherheitsexperte Manfred

Mertins ist überzeugt, dass von den Reaktoren, in denen das

Notkühlwasser vorgeheizt wird, ein erhöhtes Risiko ausgeht. Er

plädiert deshalb dafür, sie abzuschalten: "Aus sicherheitstechnischen

Gesichtspunkten kann ich so eine Anlage nicht betreiben", so Mertins.



Die genaue Zahl der Reaktoren, in denen dieses Verfahren derzeit

angewandt wird, ist nicht öffentlich bekannt. Weder die

Internationale Atomenergie Behörde, IAEA, noch die nationalen

Aufsichtsbehörden haben bislang Angaben dazu veröffentlicht.



